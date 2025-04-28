Френч, ногти с аурой и волнами: стильные идеи маникюра на май 2025

Май - время обновления и ярких стильных решений. В центре внимания - необычные вариации классического френча, маникюр с эффектом ауры и цветные волны, напоминающие о тепле, солнце и свободе. Такие дизайны легко дополнят любой образ и подчеркнут индивидуальность.

РБК-Украина (проект Styler) подробнее рассказывает про идеи маникюра на май 2025, которые дополнят любой образ и выделят вас из толпы.

Разноцветный волнистый маникюр

Разноцветный волнистый маникюр сочетает в себе несколько ярких или пастельных оттенков, которые создают струящиеся линии или абстрактные фигуры на ногтях. Он часто сочетает разные цвета, плавно переходящие один в другой, создавая эффект волн или закругленных линий, напоминающих естественные формы.

Это может быть:

волнистые линии разных цветов, вьющиеся по всей поверхности ногтя

пастельные и яркие контрасты: часто используют пастельные тона, переходящие в яркие или неоновые

плавные или резкие цветовые переходы для достижения более графического эффекта.



Волнистый маникюр на май 2025 (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Маникюр "бархатное стекло"

Дизайн нейл-арта "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие.

Профессиональные мастера используют магнитный гель-лак, который наносят поверх прозрачной базы. Такой маникюр выглядит безупречно благодаря использованию качественных материалов и специальных техник. Кроме того, он сохраняет свой вид дольше, чем домашний вариант.



Маникюр "бархатное стекло" (фото: instagram.com/thenaillologist)

Двухцветный французский маникюр

Двухцветный френч - это стильная вариация классического французского маникюра, где вместо одной белой "улыбки" на кончике ногтя используются два цвета. Это может быть как сочетание разных оттенков на одном ногте, так и чередование цветов на разных пальцах.

Как выглядит двухцветный френч:

Две линии на кончике, например, одна линия розового, а вторая - золотого цвета.

Цветной френч + контур - основная "улыбка" одного цвета, а сверху - тонкая линия другого.

Различные цвета на разных руках или пальцах - например, синий и желтый на одной руке, зеленый и розовый - на другой.

Комбинации пастельных или неоновых оттенков - тренд весны и лета 2025 года.



Стильный френч на весну 2025 (фото: instagram.com/heluviee)

Маникюр с 3D-эффектом

3D-маникюр - это дизайн, в котором на ногтях создаются объемные элементы, буквально "выступающие" над поверхностью. Это может быть как декор, нанесенный сверху, так и эффект глубины, когда кажется, что узор "внутри" ногтя. Такой маникюр смотрится очень эффектно, необычно и роскошно - он точно не останется без внимания.



Маникюр с объемными деталями (фото: instagram.com/heluviee)

Маникюр с аурой

Маникюр с аурой (aura nails) - это дизайн, имитирующий световую энергию или "ауру" вокруг центра ногтя. Его фишка - мягкий, расплывчатый градиент, создающий эффект свечения, словно на ногтях визуализирована энергетика или эмоция.



Яркий маникюр с аурой (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Как выглядит маникюр с аурой:

в центре ногтя - яркое пятно или цветное свечение, постепенно размывающееся до краев.

цвет "ауры" может быть любой - от нежно-розового до кислотного зеленого, иногда с легким шиммером или перламутром.

часто сочетают 2-3 цвета, чтобы создать глубину или эффект "эмоциональной волны".



Трендовый маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)