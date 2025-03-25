Как выглядит самая модная куртка на весну 2025: жена Решетника задает тренды

Какую куртку выбрала жена Решетника

Многодетная мама следит за модными трендами и часто демонстрирует в своем блоге стильные образы на каждый день. На днях она показала лук с вельветовой курткой в стиле кантри коричневого оттенка, который сейчас тоже на пике популярности.



Кристина Решетник выбрала коричневую куртку на весну 2025 (скриншот)

Под нее она надела базовую белую футболку, которую в прохладные дни можно заменить гольфом-водолазкой или тонким свитером, а также мини-юбку из вельвета.



Жена Решетника показала, с чем носить куртку весной (скриншот)

Завершить трендовый образ Кристина решила удобными кедами. Затем она долго выбирала, какая сумка лучше подойдет под этот лук - светлая или темная. В итоге она выбрала сумку молочного оттенка.



Кристина Решетник задает тренды (скриншот)

Почему рабочая куртка - тренд 2025

Функциональность

Рабочие куртки или куртки в стиле кантри первоначально разрабатывались для людей, работающих на открытом воздухе. Они практичны благодаря удобным карманам, большим клапанам и тканям, хорошо выдерживающими погодные условия.

Материалы

Чаще всего для таких курток используются деним, вельвет, хлопок, а также специальные водостойкие материалы. Они должны быть не только стильными, но и очень удобными для ношения.

Дизайн

Куртки часто имеют простые линии, но могут быть дополнены большими кнопками, застежками, ремнями и карманами. Это идеальное сочетание городского стиля с рабочими элементами. Куртки в стиле кантри могут иметь элементы декора, такие как вышивка или текстурированные ткани, придающие им современный вид.

Цветовая палитра

Такие модели чаще всего выполнены в нейтральных оттенках: коричневом, песочном, оливковом, темно-синем, а также в классических цветах денима. Это делает их универсальными и их можно легко сочетать с другими элементами гардероба.

Комфорт и стиль

Хотя куртки в стиле кантри выглядят утилитарно, они не лишены элегантности. Их можно комбинировать с разными образами - от casual до более изысканных. Они отлично подойдут как для повседневных выходов, так и для более неформальных мер.



Кристина Решетник выбрала куртку из вельвета на весну 2025 (скриншот)

С чем еще носить куртки в стиле кантри

С джинсами и брутальными ботинками для классического casual-образа.

С женственными платьями или юбками для создания интересного контраста между мягким и грубым стилями.

С сапогами или грубыми ботинками и широкими брюками такая куртка создаст модный образ в стиле рабочий класс с элементами винтажа.

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