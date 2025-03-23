Светлый маникюр на весну: какой оттенок станет хитом в апреле 2025
Весна - прекрасное время для новых экспериментов со стилем, прической и маникюром, поэтому следует присмотреть новый дизайн нейл-арта в светлом оттенке, например, мятно-зеленом.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с весенними дизайнами нейл-арта, которые точно выделят вас из серой толпы.
Мятный маникюр на весну 2025 - это отличный выбор для создания свежего и яркого образа. Этот оттенок, который представляет собой свежий, мягкий и немного холодный зеленовато-голубой цвет, идеально вписывается в весеннюю атмосферу. Он ассоциируется с прохладой, свежестью и натуральной красотой, что делает его особенно популярным в этом сезоне.
Мятный маникюр на длинные ногти (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)
Однотонный нейл-арт
Просто покройте ногтей мятным лаком - это уже будет выглядеть очень стильно и актуально. Такой маникюр подходит для повседневной носки и легко комбинируется с разными стилями одежды.
Однотонный маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Такой оттенок красиво смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.
Мятный маникюр (фото: instagram.com/nails.by.nikk)
Французский маникюр
В этом варианте ногти покройте нейтральным оттенком (например, бежевым или светлым розовым), а кончики ногтей окрасьте в мятный цвет. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить элегантность, но добавить немного свежести и яркости.
Мятный френч (фото: instagram.com/thehotblend)
Маникюр омбре
Омбре или градиентный маникюр - плавный переход от одного оттенка у другому. Это можно сделать с помощью техники омбре или с использованием губки для градиента.
Стильный маникюр на весну (фото: instagram.com/phoebesummernails)
Мятный и металлик
Мятный цвет в сочетании с золотыми или серебряными акцентами выглядит очень элегантно. Можно использовать блестки, глиттер или тонкие линии металлика для добавления яркости и изысканности.
Мятный маникюр с золотистыми элементами (фото: instagram.com/amyle.nails)
Мраморный маникюр
Мятный маникюр с мраморным эффектом - это невероятно стильное и утонченное сочетание, которое выглядит очень модно и необычно. Самый популярный и спокойный вариант - это сочетание мятного и белого цветов для создания мраморного эффекта. Легкие белые разводы на мятном фоне, как на настоящем мраморе, создают красивый и нежный маникюр. Это отличный вариант для повседневной носки.
Мраморный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)
Разноцветные ногти
Еще один вариант - Маникюр с разноцветными ногтями. Это яркий и модный дизайн, который идеально подойдет для весны. Создайте нейл-арт с основными оттенками, такими как розовый, фиолетовый или оранжевый, и добавьте на одном или двух ногтях мятный цвет в виде акцента.
Маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/pop_polished)
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Для написания материала были использованы страницы мастеров нейл-арта в Instagram: tiffanyabbigailebeauty, lolo.nailedit, nails.by.nikk, thehotblend, phoebesummernails, heygreatnails, pop_polished.