Як виглядає наймодніша куртка на весну 2025: дружина Решетніка задає тренди

Яку куртку обрала дружина Решетніка

Багатодітна мама слідкує за модними трендами та часто демонструє у своєму блозі стильні образи на кожен день. Днями вона показала лук із вельветовою курткою в стилі кантрі коричневого відтінку, який зараз теж на піку популярності.



Христина Решетнік обрала коричневу куртку на весну 2025 (скриншот)

Під неї вона одягла базову білу футболку, яку в прохолодні дні можна замінити гольфом-водолазкою або тонким светром, а також мініспідницю з вельвету.



Дружина Решетніка показала, з чим носити куртку навесні (скриншот)

Завершити трендовий образ Христина вирішила зручними кедами. Потім вона довго обирала, яка сумка краще пасуватиме під цей лук - світла чи темна. У підсумку вона вибрала сумку молочного відтінку.



Христина Решетнік задає тренди (скриншот)

Чому робоча куртка - тренд 2025

Функціональність

Робочі куртки або куртки в стилі кантрі спочатку розробляли для людей, які працюють на відкритому повітрі. Вони практичні завдяки зручним кишеням, великим клапанам й тканинам, що добре витримують погодні умови.

Матеріали

Найчастіше для таких курток використовують денім, вельвет, бавовну, а також спеціальні водостійкі матеріали. Вони мають бути не тільки стильними, а й дуже зручними для носіння.

Дизайн

Куртки часто мають прості лінії, але можуть бути доповнені великими кнопками, застібками, ременями та кишенями. Це ідеальне поєднання міського стилю з робочими елементами. Куртки в стилі кантрі можуть мати елементи декору, як-от вишивка або текстуровані тканини, що надають їм сучасного вигляду.

Колірна палітра

Такі моделі найчастіше виконані в нейтральних відтінках: коричневому, пісочному, оливковому, темно-синьому, а також у класичних кольорах деніму. Це робить їх універсальними і їх можна легко поєднувати з іншими елементами гардероба.

Комфорт і стиль

Хоча куртки в стилі кантрі мають утилітарний вигляд, вони не позбавлені елегантності. Їх можна комбінувати з різними образами - від casual до більш вишуканих. Вони чудово підійдуть як для повсякденних виходів, так і для більш неформальних заходів.



Христина Решетнік вибрала куртку з вельвету на весну 2025 (скриншот)

З чим ще носити куртки в стилі кантрі

З джинсами та брутальними черевиками для класичного casual-образу.

З жіночними сукнями або спідницями для створення цікавого контрасту між м'яким і грубим стилями.

З чоботами або грубими черевиками та широкими штанами така куртка створить модний образ у стилі робочий клас з елементами вінтажу.

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