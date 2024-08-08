Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая в фильме "Проклятие монахини" (фото)

В 2018 году на большие экраны вышел фильм "Проклятие монахини" - спин-офф хоррора "Заклятие-2". В этой картине мы видим главного антагониста - зло, представленное зрителю в образе довольно жуткой монахини.

Как выглядит актриса, сыгравшая этого персонажа на самом деле и в каких фильмах ее можно еще увидеть - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Бонни Ааронс (фото: кадр из фильма "Проклятие монахини")

Так, актриса, исполнившая роль монахини, снимается в кино с 1994 года. Ее творчество охватывает такие жанры как триллер, комедия и драма. Однако больше всего зрители запомнили ее именно за образ монахини.

Звезду зовут Бонни Ааронс. Ей сейчас 41 год и она продолжает активно работать в киноиндустрии.

Бонны не только актриса, но и сценаристка, а также продюсер. Она сыграла в таких фильмах, как "Мой парень - псих", "Заклятие-2", "Затащи меня в ад" и многих других.

Бонни Ааронс (фото: instagram.com/bonnieaarons1)

Артистка категорически против пластических операций. В юности она сталкивалась с насмешкой и получала советы сделать ринопластику, но она считает, что должна оставаться такой, какой была рождена.

Личная жизнь Ааронс окутана тайной, поскольку она предпочитает не раскрывать ее подробности.