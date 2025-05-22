ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-х

Четверг 22 мая 2025 08:15
UA EN RU
Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-х Ольга Сумская поразила архивными фото из молодости (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народная артистка Украины Ольга Сумская решила поностальгировать и очаровала сеть редкими архивными фото из молодости.

От 90-х и легендарной Роксоланы до сегодня - РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды предлагает сравнить, как изменилась Ольга Сумская.

Свои редкие кадры из молодости актриса опубликовала в Stories.

На одном из них она предстает в юности в модной куртке, прислонившись к камню.

Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-хКак выглядела Сумская в молодости (фото: instagram.com/olgasumska)

В период 90-х ей было от 24 до 33 лет. На втором фото она позирует уже более взрослой в черном жакете и с распущенными белокурыми волосами, восхищая глубоким взглядом.

Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-хОльга Сумская в 90-х (фото: instagram.com/olgasumska)

На другом кадре Ольга поражает образом Роксоланы. Свою культовую роль, которая принесла признание и популярность, она сыграла в 29 лет. Сериал вышел на экраны в 1996-м и получил 3 сезона.

Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-хСумская в образе Роксланы (фото: instagram.com/olgasumska)

Как сегодня выглядит Ольга Сумская

Известная украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины в свои 58 лет продолжает играть в театре, сниматься в кино и сериалах. Она активно гастролирует по городам, радуя публику спектаклями, а также занимается волонтерством.

Как сегодня выглядит Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Вместе с мужем Виталием Борисюком Ольга недавно отметила 29-ю годовщину брака. Пара вспомнила свою первую и вторую свадьбу, растрогав сеть трогательными кадрами.

Они также воспитывают общую дочь Анну. Старшая дочь актрисы Антонина тем временем живет в России.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб