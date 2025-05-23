Как выглядит взрослая дочь Лилии Подкопаевой: фото с выпускного в США

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась в сети счастливым моментом - ее дочь Каролина окончила школу в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

"Мы это сделали! 12 лет обучения - с первого дня в классе до последнего шага на сцене во время выпускной церемонии. И хотя я знала, что этот день наступит, слезы все равно не остановились. Потому что наши маленькие дети вырастают, становятся взрослыми, независимыми, умными, смелыми", - отметила Подкопаева.

Также гимнастка показала фото взрослой дочери-красавицы, крестной которой, к слову, является предательница Ани Лорак.

На снимке Подкопаева позирует в брючном костюме светло-зеленого оттенка и белых кроссовках. Ее дочь выбрала для выпускного короткое платье белого цвета и высокие кроссовки - хайтопы. Образ Каролины завершали желто-голубые ленты как напоминание про Украину.

Лилия Подкопаева показала взрослую дочь (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Также на фото можно увидеть второго мужа украинской спортсменки, бизнесмена Игоря Дубинского.

На другом фото Каролина в традиционной для выпускников мантии и шапочке-конфедератке с кистью.

Дочь Лилии Подкопаевой окончила школу (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской спортсменки тут же принялись комментировать ее публикацию и поздравлять с важным этапом в жизни дочери:

"Поздравляю! Действительно очень трогательный момент!" - написала телеведущая Валентина Хамайко

"Вашей дочери очень повезло с родителями и с жизнью, в которой она живет!"

"Наши поздравления! Только вперед к новым достижениям! Гордимся вашей семьей"

"Поздравляю искренне! Удачи и вдохновения в дальнейших шагах! Новых свершений!"

"Молодец! Заграничное проживание не искоренило в дочке женскую украинскую красоту".

Дети и муж Подкопаевой (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Отметим, что ранее Подкопаева рассказывала, куда поступила ее дочь. Каролина выбрала Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.

Напомним, Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).

Каролину гимнастка родила в 2006 году в первом браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Также они усыновили мальчика по имени Вадим. Сейчас ему 19 лет, он учится в Технологическом институте Джорджии.

А в 2019 году Подкопаева родила еще одного ребенка - дочь Эвелину от бизнесмена Игоря Дубинского.

Подкопаева с мужем, сыном и младшей дочерью (фото: instagram.com/podkopayeva_official)