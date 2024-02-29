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Почему во время морских круизов раздают мороженое и при чем здесь покойники. Вы будете удивлены

Четверг 29 февраля 2024 12:48
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Почему во время морских круизов раздают мороженое и при чем здесь покойники. Вы будете удивлены Что делают с трупами на лайнерах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Дара Такер, ранее работавшая певицей на круизных лайнерах, раскрыла жуткую тайну. Она рассказала, почему во время таких поездок пассажиров внезапно угощают мороженым. Как выяснилось, это не щедрость владельцев круизного лайнера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в TikTok.

Почему на лайнерах раздают мороженое

Женщина рассказала, что иногда во время круизных путешствий пассажирам устраивают так называемые вечеринки с мороженым. Все желающие бесплатно получают холодный десерт и радуются.

Но это делается не просто так. И мало кто догадывается, почему проводятся подобные "щедрые акции".

Если экипаж вдруг выдает пассажирам кучу мороженого, рассказала блогерша, это часто происходит из-за того, что на корабле умерло больше людей, чем "планировалось". На круизных лайнерах предусмотрено все, даже смерть нескольких пассажиров. Но мест для трупов, хранящихся в морозильной камере, немного.

"Если умрет более семи пассажиров на корабле, работникам придется положить тела в морозильную камеру. А это значит, что нужно освободить место в этой камере. Поэтому приходится доставать много мороженого и других замороженных товаров, чтобы просто освободить место для дополнительных трупов", - рассказала женщина.

Почему во время морских круизов раздают мороженое и при чем здесь покойники. Вы будете удивлены

Почему на круизных лайнерах раздают мороженое (скриншот)

Информация, которую обнародовала блогерша, ошеломила сеть. Видео быстро стало "вирусным" и собрало уже около 2,5 миллионов просмотров.

А в комментариях появились люди, подтвердившие ее слова. Моряк и медик круизного лайнера написали, что женщина не лжет.

Раньше мы рассказывали, что женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции.

Кроме того, недавно стало известно, какая старая кукла никому не понравится, но принесет немало денег.

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