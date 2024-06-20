Николь Кидман - 57: 5 впечатляющих фильмов с актрисой, которые стоит посмотреть

"Мулен Руж"

События мюзикла происходят в 1899 году в Париже вокруг клуба Мулен Руж. Для столицы Франции того времени заведение было местом ночных развлечений, где каждый желающий мог получить все. В этой картине Николь играет роль бриллианта клуба, куртизанки Сатин, за внимание которой страстно будут бороться романтический, но бедный писатель и один из богатейших дворян столицы.

"С широко закрытыми глазами"

Семья врачей с неплохим достатком скрывает за стенами своего дома множество тайн и лжи. После посещения очередной вечеринки в роскошном доме их знакомого жена делится с мужем, что у нее возникло непреодолимое желание ему изменить. Сексуальные фантазии персонажа Николь Кидман заставляют мужчину отправиться в путешествие по местам города, подвергающим его жизни смертельной опасности и искушению.

"Золотой компас"

Лира Белаква - смелая девочка из магического мира. В нем люди имеют "деймонов" - животных, с которыми они тесно связаны. Ребёнок отправляется в опасное путешествие на Северный полюс. Ее цель - найти пропавшего дядю, лорда Азриэла, известного ученого, исследовавшего тайны волшебства и пыли. На своем пути к Лиру встретится со сложной антагонисткой Миссис Коултер, которую сыграла Кидман.

"Догвиль"

В фильме Ларса фон Триера, режиссер использует минимальное количество декораций для того, чтобы рассказать жестокую историю героини Николь Кидман - беглянки Грейс, которая находит убежище в изолированном городке Догвиль. Сначала ее принимают с добротой, но со временем жители города становятся все более жестокими и эгоистичными, что влияет на жизнь и состояние Грейс.

"Часы"

За исполнение роли Вирджинии Вульф, Николь Кидман получила свой первый Оскар. Сначала актрису даже трудно узнать, столь хорошо сработал тандем грима и перевоплощения. Картина снята по роману Майкла Каннингема, она исследует темы жизни, смерти, любви и потери из-за истории трех женщин из разных эпох, связанных романом Вирджинии Вульф "Миссис Делловей".