Как отметить Пурим 2025: традиции, обычаи и запреты

Пурим - это яркий еврейский праздник, который отмечается каждый год в честь спасения еврейского народа от уничтожения в древней Персидской империи. Узнайте об истории праздника, его символике, традициях празднования и важных запретах, чтобы полностью погрузиться в атмосферу этого особенного дня.

Как праздновать Пурим в 2025 году, что стоит знать о традициях и запретах этого праздника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и символика Пурима

Пурим берет свое начало из событий, описанных в Книге Эсфирь. В V веке до н.э. в Персидской империи царь Ахашверош имел советника Амана, который задумал уничтожить еврейский народ.

Благодаря мужеству царицы Эстер и ее двоюродного брата Мордехая, план Амана был сорван, а сам он потерпел поражение. Название "Пурим" происходит от слова "пур", что означает "жребий", который бросал Аман, определяя день уничтожения евреев.

В 2025 году празднование Пурима начинается утром, 13 марта и заканчивается вечером 14 марта. Конец праздника и застолья приходятся на время шаббата, поэтому стоит все веселье и развлечения подвинуть во времени.

Традиции празднования Пурима

Чтение Книги Эстер (Мегилат Эстер). Вечером и утром Пурима евреи собираются в синагогах для чтения Мегилы. Во время упоминания имени Амана присутствующие шумят, используя трещотки или другие средства, чтобы заглушить его имя.

Обмен подарками (Мишлоах манот). Принято дарить друзьям и близким корзины со вкусностями, такими как фрукты, орехи и традиционные треугольные пирожки - гоменташ или хаманташен.

Благотворительность (Матанот ле-евйоним). В этот день особое внимание уделяют помощи нуждающимся, раздавая милостыню и еду бедным.

Праздничная трапеза (Сеудат Пурим). Устраивают пышные пиры с большим количеством еды и напитков. Традиционно употребляют вино, подчеркивая радость праздника.

Карнавалы и костюмированные представления. Во многих общинах проводят театрализованные представления, маскарады и карнавалы, где участники одеваются в костюмы, отмечая победу добра над злом.

Запреты и ограничения на Пурим

В отличие от многих других еврейских праздников, Пурим не имеет строгих запретов на работу. Однако, поскольку это праздник радости, рекомендуется избегать любых действий, которые могут омрачить праздничное настроение.

Накануне Пурима, 13-го адара (13 марта), соблюдают пост Эстер, который длится от рассвета до заката, символизируя пост, который держала Эстер перед своим обращением к царю.

Как празднуют Пурим в Украине

В Украине Пурим отмечают еврейские общины в разных городах, таких как Киев, Львов, Одесса и Днепр. В синагогах проводятся богослужения, читают Книгу Эсфирь, организовываются театрализованные представления и маскарады.

Также проводятся благотворительные акции, направленные на помощь нуждающимся, что подчеркивает дух солидарности и взаимопомощи в этот праздничный период.

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