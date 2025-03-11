Пурим 2025: когда и как празднуют, основные традиции

Пурим - один из самых веселых еврейских праздников. Он символизирует спасение евреев Персидской империи от уничтожения. Больше всего этот праздник любят дети. Есть несколько важных традиций, которые выполняют на Пурим все евреи.

Что такое Пурим, какие есть традиции этого праздника и когда он будет в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дата Пурим и значение праздника и значение праздника

В 2025 году Пурим будут праздновать с вечера 13 марта до вечера 14 марта. Праздник символизирует спасение евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша, праздник избавления от вора Амана, который хотел уничтожить весь еврейский народ.

В 355 году до н. э. Аман - верховный сановник при дворе Ахашвероша добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи. Стараниями же духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, сохраняя в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны, а сам он погиб вместе с другими врагами евреев.

День, предназначенный для уничтожения евреев, превратился в день их победы над врагами и отмечается как самый веселый праздник.

Главные традиции праздника Пурим

Пост Эстер

13 марта (13 адара), накануне Пурим - пост Эстер, в память о событиях. Этот пост предназначен для анализирования жизни и раскаяния в своих проступках.

Свиток Эстер, который обязательно читают на Пурим, рассказывает не только о радости евреев, но и об их страхе и скорби в минуту большой опасности.

Поскольку в один день совместить все сразу невозможно, Пурим разделили на две части:

13 марта - день поста и молитв

14 марта - день веселья и застолья

К основным традициям относится:

Чтение Свитка Эстер

Застолье и веселье

Ссылка угощения (мишлоах манот, шалахмонес)

Пожертвования бедным

В Пурим следует читать отрывок из книги Исход, который начинается словами "И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме", а также во всех молитвах этого дня следует читать вставку, содержащую слова благодарности за чудеса: "Аль анисим".

Застолье

После молитв и чтения Свитка Эстер, устраивают застолья и банкеты. На столах должно быть много еды, вина, все должны веселиться.

Поскольку в 2025 году Пурим выпадает на пятницу, накануне шаббат, праздничную трапезу нужно начинать с обеда.

Самое популярное блюдо на Пурим - гоменташ. Это треугольная булочка с начинкой из мака и меда.

Ссылка угощений

Для выполнения заповеди "посылать угощения друг другу", каждый обязан прислать в подарок по меньшей мере одному другу (мужчина-мужчине, женщина-женщине) не менее чем по два блюда.

Под угощением понимаются продукты, которые можно съесть или выпить сразу, без приготовления.

Желательно отправлять "угощения" через посланника, а не лично. Это могут быть корзинки с фруктами, орехи, выпечка. Взрослые и дети устраивают на Пурим костюмированные карнавалы (фото: Getty Images)

Пуримшпиль

Это костюмированная вечеринка для взрослых и детей. Взрослые вместе с детьми переодеваются в разные костюмы, надевают маски, иногда устраивают карнавальное шествие.

Милостыня бедным (матанот леевйоним)

Это обязательный ритуал на Пурим - помощь деньгами и едой тем, кто в них нуждается. Желательно выполнить этот ритуал также до обеда, чтобы люди имели возможность организовать праздничную трапезу.

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