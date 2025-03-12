Гоменташ на Пурим 2025: готовим традиционное праздничное печенье по секретному рецепту
Пурим 2025 приближается, а вместе с ним и традиция приготовления гоменташ - вкусного треугольного печенья с разнообразными начинками. Узнайте, как легко приготовить это праздничное блюдо дома.
Как готовить традиционное печенье на Пурим "гоменташ", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История и символика гоменташ
Гоменташ (с идиша "карманы Амана") - это традиционное треугольное печенье, которое готовят на Пурим. Форма печенья символизирует треугольную шляпу или уши Амана, главного антагониста в истории праздника. Начинки могут быть разнообразными: мак, фруктовый джем, шоколад или орехи.
Что вам понадобится
Ингредиенты для теста:
- 2 ½ стакана муки
- ½ стакана сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- ¼ чайной ложки соли
- ½ стакана сливочного масла (комнатной температуры)
- 2 яйца
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 2-3 столовые ложки апельсинового сока или воды
Ингредиенты для начинки:
- Маковая начинка, фруктовый джем, шоколадная паста или другая на ваш вкус
Как готовить печенье гоменташ
Приготовление теста:
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Добавьте сливочное масло и разотрите до образования крошки.
В отдельной миске взбейте яйца с ванильным экстрактом.
Добавьте яичную смесь к сухим ингредиентам и перемешайте.
Постепенно добавляйте апельсиновый сок или воду, пока тесто не станет однородным и мягким.
Сформируйте шар, оберните пленкой и охладите в холодильнике в течение 1 часа.
Формирование печенья:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3 мм.
Вырежьте круги диаметром 7-8 см с помощью формочки или стакана.
В центр каждого круга положите чайную ложку начинки.
Сформируйте треугольник, приподнимая края теста и защипывая углы, оставляя часть начинки открытой.
Выпекание:
Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см друг от друга.
Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета.
Дайте остыть перед подачей.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто цедру апельсина или лимона.
- Экспериментируйте с начинками: попробуйте сливовый джем, финиковую пасту или даже соленую карамель.
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