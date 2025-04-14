Покупаете кольцо с бриллиантом? Как не переплатить и не пожалеть: практические советы ювелиров
Покупка бриллиантового кольца - это всегда особенный момент. Но прежде чем сделать выбор, стоит разобраться в нюансах, ведь бриллиант - не просто сверкающий камень.
РБК-Украина (проект Styler) поговорили с экспертами-ювелирами из Strong&Precious Art Foundation и рассмотрели бриллианты в контексте реального выбора.
Бюджет
Перед тем, как рассматривать витрины с бриллиантами, определитесь, сколько вы готовы потратить. Это позволит сузить выбор и сосредоточиться на лучших вариантах в вашей ценовой категории. В этом вопросе вам также поможет ювелир или консультант: если вы знаете бюджет, он сможет подобрать оптимальное сочетание характеристик камня.
Система 4С
Система 4С (англ. cut, color, clarity, carat) - это международный стандарт оценки бриллиантов. От этих четырех показателей зависит и красота, и стоимость камня.
Огранка (cut)
Это то, что отвечает за сияние бриллианта. Даже камень с идеальным цветом и чистотой не будет иметь роскошный вид, если у него плохая огранка. Качественная огранка позволяет свету идеально отражаться внутри камня: именно поэтому бриллиант "играет".
Вес (carat)
Карат - это вес камня, не его размер. 1 карат = 0,2 грамма. Но цена не растет линейно: бриллианты весом более одного карата значительно дороже из-за редкости. Форма камня тоже влияет на восприятие веса. Например, овальные бриллианты выглядят больше, чем круглые того же карата.
Цвет (color)
Окрас определяют по международной шкале от D до Z:
- D, E, F - абсолютно бесцветные, самые дорогие, с ледяным блеском
- G, H, I, J - почти бесцветные, но значительно доступнее. Невооруженным глазом разница в оттенке почти незаметна.
- K и далее - с заметным теплым, желтоватым тоном
Если вы планируете покупку кольца из белого золота или платины, лучше выбрать камень в диапазоне D-H, чтобы подчеркнуть холодный блеск металла.
Если выбираете желтое или розовое золото, можно смело брать бриллиант с цветом до J или даже K: теплые оттенки камня гармонично сольются с цветом металла, это не повлияет на красоту кольца.
Чистота (clarity)
Это степень наличия включений - микроскопические природные образования в камне:
- отметки VVS1, VVS2, VS1, VS2 говорят об очень незначительных включениях, заметных только для специалиста под микроскопом
- SI1 - все еще незначительные включения, незаметные без лупы
- SI2 - включения становятся заметны невооруженным глазом
Как проверить подлинность камня
Все эти параметры обязательно должны быть указаны в сертификате качества. Самые надежные в мире лаборатории - это GIA, IGI, HRD. В сертификате указывают все ключевые характеристики камня, его уникальный номер, карту включений, форму, пропорции и другие технические детали.
Если продавец не предоставляет сертификат авторитетной лаборатории или не может четко объяснить характеристики бриллианта, лучше воздержаться от покупки. Без сертификата у вас нет никакой гарантии, что получите камень надлежащего качества.
Покупая бриллиант от 0,30 карата и более, всегда требуйте сертификат, ведь это ваш официальный документ, подтверждающий подлинность и стоимость украшения.
Советы от экспертов
- Сначала выбирайте огранку: она больше всего влияет на внешний вид бриллианта.
- Не гонитесь за идеальным цветом и чистотой, если это не инвестиция. В ежедневном ношении разница не так уж и важна.
- Форма камня важна: бриллиант одинакового веса выглядит самым крупным в овальной огранке, квадратные - дороже в производстве из-за большей потери материала, а круглые - из-за наибольшей популярности.
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