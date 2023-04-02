Всего одна ложка! Это средство поможет вам сделать полотенца нежными и мягкими

Многие люди сталкиваются с тем, что махровые полотенца теряют свою мягкость и пушистость после нескольких стирок. И вернуть им эти свойства не могут даже специальные средства для стирки и ополаскиватели. С годами такие полотенца превращаются почти в наждачку.

Однако есть способ, который позволит вам быстро решить эту проблему. Что нужно добавить во время стирки - читайте в материале ниже.

Почему полотенца становятся жесткими

Ткань теряет мягкость и нежность по многим причинам, и часть из них - совершенно не зависят от человека. Например:

Вода не очень хорошего качества, с различными примесями

Качество порошка, которое влияет на ткань

Способ стирки и выбор программы

Качество ткани, из которой сделаны полотенца

Способ сушки полотенец

Частота стирки полотенец

Как вернуть полотенцам мягкость

Некоторые нюансы в уходе за махровыми полотенцами могут не только вернуть им мягкость, но и продлить их срок службы.

Во-первых, старайтесь стирать полотенца довольно часто и не позволяйте им сильно загрязняться. Оптимально - менять их не реже, чем раз в 7-10 дней.

Во-вторых, стирайте полотенца в очень теплой и даже горячей воде. Чем выше температура воды - тем лучше она будет растворять моющие средства и их меньше останется на ткани.

В-третьих, добавляйте во время стирки средства, которые помогут вам сделать полотенца мягкими.

В-четвертых, правильно сушите полотенца и не давайте им пересыхать.

Что добавить во время стирки полотенец

Самый простой способ сделать полотенца мягкими - постирайте их с солью. Положите 1-3 ложки соли в барабан и стирайте их обычным способом. Количество соли зависит от количества ваших полотенец.

Соль избавит от пятен, сохранит цвет, поможет сохранить качество ткани и вернет мягкость.

После стирки полотенца можно прополоскать в теплой воде с уксусом. Добавьте 100 мл на 10 литров воды. Это также сделает полотенца мягче, убережет ткань и вернет им цвет.