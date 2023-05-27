Как проверить свежесть мяса, не отходя от витрины: действенные советы

Сегодня на витринах в супермаркетах очень много разнообразного мяса: курятины, говядины, свинины и т. д. Причем найти можно как на любой вкус, так и любой кошелек. Однако дорого не всегда означает качественно, а дешево - вредно.

О том, как проверить свежесть мяса, пишет популярное французское издание Sante Plus .

Мини-тест

Один из лучших способов проверить свежесть мяса через его упаковку - это сделать простую пальцевую пробу.

Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит оно очень свежее.

Именно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.

Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.

Большим преимуществом этого быстрого теста есть то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.

Цвет

Если мясо имеет светло-розовый, перламутровый или прямо-таки алый (говядина) это говорит о том, что животное кормили питательным кормом: мясо свежее и безвредное.

Если продукт на поверхности начинает желтеть, мясо несвежее, лучше не покупайте его. У него будет неприятный и своеобразный вкус.

Срок годности

Логично, когда речь идет о свежести мяса, показателем является срок годности. Потому сначала всегда проверяйте этикетку упаковки.

Если мясо просроченное, срок истекает в тот же день или если вы не указываете точную дату, советуем вам не покупать этот продукт, независимо от цены.

На что еще нужно обратить внимание

Также обращайте внимание, чтобы упаковка не была открыта, в противном случае бактерии там уже поселились.

Также проверьте, все ли куски мяса похожи: там могут прятаться кусочки сомнительного вида или слишком жирные. Действительно есть определенные промышленные лотки, которые могут смешивать куски низкого качества.