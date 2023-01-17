Как выбрать модный пиджак, который прослужит вам не один год: советы стилиста

Стильный пиджак - базовая вещь в гардеробе каждой модницы. Он должен удачно дополнять любую одежду - будь то юбку или брюки. Чтобы выбрать правильную модель и не выглядеть смешно, следует знать несколько основных принцев.

О том, как выбрать пиджак и каких фасонов следует избегать, объяснила стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.

Как выбрать стильный пиджак

"Сразу отмечу, что речь идет именно о пиджаке. Жакет, это другая разновидность одежды. Поэтому, как выбрать базовый, актуальный пиджак, который прослужит вам не менее 4 лет? Воспользуйтесь следующими советами", - пишет стилистка.

Двухбортный или однобортный? Если говорить о базе, которая бы подошла под все, корректировала любой тип фигуры, то однозначно - однобортный. Такой выглядит красиво как застегнутым, так и расстегнутым, образуя вертикаль, которая будет вас визуально вытягивать.

Варианты пиджаков (иллюстрация: Instagram/purpur.stylist)

Длина. Ориентируйтесь только на свой рост и правило, что актуальный пиджак должен прикрывать не только зону паха, но и самую широкую часть бедра.

Что делать, если у вас невысокий рост? Подберите пиджак в соответствии со своими пропорциями.

Варианты пиджаков (иллюстрация: Instagram/purpur.stylist)

Ткань. Она должна быть плотная, ведь речь идет о пиджаках, которые можно носить на холодный сезон осень-зима-весна.

Никакого стрейча и эластана. Ткань не может быть тонкой и браться складками. Такие пиджаки устарели уже лет 15 лет.

Соответственно, современный пиджак держит форму, образуя желаемый силуэт.

Варианты пиджаков (иллюстрация: Instagram/purpur.stylist)

Линия плеча. Жесткая, прямая, выразительная. У актуального пиджака он имеет графические прямые очертания.

Для тех, кто боится, что пиджак будет увеличивать плечи - не будет, если он верной длины, плотности и объема.

Варианты пиджаков (иллюстрация: Instagram/purpur.stylist)

Объем. Актуальный базовый однобортный пиджак не может сидеть четко по фигуре. Вам должно быть в нем удобно. Но не нужно преувеличивать. Если пиджак выглядит так, как будто вы достали его из дедового шкафа и вы сейчас под ним сломаетесь - это уже не то.

Цвет. Здесь уже следует учитывать базовую палитру вашего гардероба. И не всегда это будет черный, серый или бежевый. Ваш базовый пиджак может быть хоть оранжевым, если это качественно вписывается в ваш гардероб.

Но осторожно! Обратите внимание, чтобы цвет в сочетании с фасоном не сделал вам эффекта школьной формы.

Варианты пиджаков (иллюстрация: Instagram/purpur.stylist)

"Так что в итоге имеем: однобортный пиджак, желательно с подкладкой, плотная ткань, ниже линии паха, легкий оверсайз, базовая колористика вашего гардероба", - пишет Елена.

Удачные варианты пиджаков (фото: GettyImages)