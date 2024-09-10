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Как выбрать духи и не прогадать с ароматом: как понять, есть ли шлейф

Вторник 10 сентября 2024 16:30
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Как выбрать духи и не прогадать с ароматом: как понять, есть ли шлейф Фото: Как выбрать себе духи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Выбор духов - это индивидуальный процесс, который зависит от многих факторов, таких как личные предпочтения, образ жизни и события, для которых вы планируете использовать аромат.

В материале РБК-Украина (проект Styler) мы дадим несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Какие бывают типы духов

  • Духи (Parfum) : наиболее концентрированная и устойчивая форма (20-30% ароматических масел), держатся до 8 часов и более.
  • Парфюмерная вода (Eau de Parfum) : менее концентрированная (15-20%), держится около 6 часов.
  • Туалетная вода (Eau de Toilette) : более легкий вариант (5-15%), подходит для ежедневного использования, держится 3-4 часа.
  • Одеколон (Eau de Cologne) : самая слабая концентрация (2-4%), подходит для очень легкого аромата.

Выбирайте аромат в зависимости от сезона

  • Лето: свежие, легкие ароматы с цитрусовыми, цветочными или морскими нотами.
  • Осень и зима: более насыщенные, теплые ароматы с нотами пряностей, древесины, мускуса или ванили.
  • Весна: цветочные и фруктовые ароматы, придающие легкость и свежесть.

Испытывайте ароматы на коже

  • Распылите немного духов на запястье или сгиб локтя. Подождите несколько минут, чтобы верхние ноты выветрились и почувствуйте, как раскрываются средние и базовые ноты.
  • Каждая кожа взаимодействует с духами по-своему, поэтому ароматы могут ощущаться по-разному на разных людях.

Не торопитесь

  • Выбирайте духи в первой половине дня, когда ваше обонятельное восприятие наиболее обострено.
  • Испытывайте не более 3-4 ароматов за раз, чтобы избежать смешивания запахов.

Как понять, являются ли духи шлейфовыми?

Этот вопрос интересует многих после того, как уже выбран вожделенный аромат.

Шлейф часто путают с устойчивостью, но между этими понятиями есть разница. Шлейф – это след аромата, который ощущается на расстоянии, например, после того, как человек прошел мимо вас.

Как выбрать духи и не прогадать с ароматом: как понять, есть ли шлейфКак понять, духи шлейфовые (фото: brocard.ua)

Устойчивость же определяет, сколько времени аромат держится на коже.

Что объединяет шлейфовость и стойкость – это их индивидуальность. Некоторые духи могут хуже держаться и раскрываться на одной коже, но прекрасно – на другой. На это влияют тип кожи, сезон и химические реакции при нанесении аромата.

Отзывы могут помочь в определении шлейфовости аромата, но лучший вариант – это тестирование. Ведь никто кроме вас не сможет лучше понять, нравится ли вам запах, как он раскрывается и держится именно на вашей коже.

Раньше мы писали о лучших ароматах на осень 2024 года.

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В материале использованы данные с сайтов Kremchik.ua, Brocard.

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