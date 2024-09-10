Як вибрати парфуми і не помилитися з ароматом: як зрозуміти, чи є шлейф
Вибір парфумів - це індивідуальний процес, який залежить від багатьох факторів, таких як особисті вподобання, стиль життя та події, для яких ви плануєте використовувати аромат.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми дамо кількапорад, які допоможуть вам зробити правильний вибір.
Які бувають типи парфумів
- Парфуми (Parfum): найбільш концентрована та стійка форма (20-30% ароматичних олій), тримаються до 8 годин і більше.
- Парфумована вода (Eau de Parfum): менш концентрована (15-20%), тримається близько 6 годин.
- Туалетна вода (Eau de Toilette): легший варіант (5-15%), підходить для щоденного використання, тримається 3-4 години.
- Одеколон (Eau de Cologne): найслабша концентрація (2-4%), підходить для дуже легкого аромату.
Вибирайте аромат залежно від сезону
- Літо: свіжі, легкі аромати з цитрусовими, квітковими або морськими нотами.
- Осінь та зима: більш насичені, теплі аромати з нотами прянощів, деревини, мускусу або ванілі.
- Весна: квіткові та фруктові аромати, які додають легкості та свіжості.
Випробовуйте аромати на шкірі
- Розпиліть трохи парфумів на зап'ястя або згин ліктя. Зачекайте кілька хвилин, щоб верхні ноти вивітрилися і відчуйте, як розкриваються середні та базові ноти.
- Кожна шкіра взаємодіє з парфумами по-своєму, тому аромати можуть відчуватися по-різному на різних людях.
Не поспішайте
- Вибирайте парфуми в першій половині дня, коли ваше нюхове сприйняття найбільш загострене.
- Випробовуйте не більше 3-4 ароматів за раз, щоб уникнути змішування запахів.
Як зрозуміти, чи є парфуми шлейфовими?
Це питання цікавить багатьох після того, як вже обрано омріяний аромат.
Шлейф часто плутають із стійкістю, але між цими поняттями є різниця. Шлейф — це слід аромату, який відчувається на відстані, наприклад, після того, як людина пройшла повз вас.
Як зрозуміти, чи парфуми шлейфові (фото: brocard.ua)
Стійкість же визначає, скільки часу аромат тримається на шкірі.
Що об'єднує шлейфовість і стійкість - це їх індивідуальність. Деякі парфуми можуть гірше триматися і розкриватися на одній шкірі, але чудово — на іншій. На це впливають тип шкіри, сезон та хімічні реакції при нанесенні аромату.
Відгуки можуть допомогти у визначенні шлейфовості аромату, але найкращий варіант - це тестування. Адже ніхто, крім вас, не зможе краще зрозуміти, чи подобається вам запах, як він розкривається і тримається саме на вашій шкірі.
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В матеріалі використані дані з сайтів Kremchik.ua, Brocard.