Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

В Украине скоро наступит осень. С ней отойдет безумная жара и природа обновится в другие цвета. Духи, которые стоит носить в этот сезон, конечно, отличаются от летних.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте о лучших духах, которые вам точно понравятся в осеннем сезоне.

Лучшие духи для осени

Black Saffron Byredo

"Черный шафран" от шведского бренда Byredo - запах дорогой и респектабельный, и в то же время очень комфортный, способствующий релаксу, успокаивает своей сбалансированностью.

Это запах богатства и возможностей, достойной жизни, к которому стремится каждый. Передать эту ауру благополучия удалось парфюмерам нишевого шведского бренда Байредо, воплотив его в красивейшей композиции дерево-фужерных нот.

Chanel No 19

Этот аромат и бренд не нужно представлять. Он однозначно говорит сам за себя.

Если вы любите одновременно пудровые и свежие ароматы, полностью окутывающие ваше тело и придающие уверенности в себе, обратите внимание на Nº19 от роскошного бренда Chanel.

Классический аромат - тонкий, но выразительный. Благодаря этому вы непременно произведете впечатление на окружающих. Вы начнете притягивать к себе мужчин как сильный магнит.

Serge Lutens Fourreau Noir

Нишевый аромат от Сержа Лютана отлично подойдут на осенний вечер, в котором вы будете точно королевой. Этот парфюм вас увлечет, непременно.

Духи прекрасно подойдут как восточные вечерние ароматы, в которых бобы тонкая, лаванда и мускус очаровывают гармоничным сочетанием. Это точно 5 из 5!

China White Nasomatto

Это изысканная, тонкая, но одновременно насыщенная парфюмерная вода, предназначенная только для женщин и достойная представительница древесно-мускусных запахов.

Автором и создателем выступил сам Alessandro Gualtieri, умело соединивший эксклюзивные и неповторимые нотки.

Очень подходит именно осеннему сезону и выбор женщин, которые хотят комплиментов по поводу их аромата.

Comme des Garcons Black Pepper

Один из самых лучших ароматов для осени. Настоящий хит бренда, который чувственно раскроется с холодом на улице или с дождем.

Драгоценные семена и роскошная древесина сплетаются в потрясающей гармонии, подпоясанной аккордом мускуса. Зерна теплого, сухого черного перца растворяются в горячем кедре.

Promise Frederic Malle

Frederic Malle Promise оптимально подойдут как фруктовые дневные ароматы, в которых турецкая роза, гвоздика и ладан очаруют волшебным сочетанием. Он очень древесный, в нем ощущаются пачули, которые вас точно очаруют.

Hermes Elixir des Merveilles

Hermes Elixir Des Merveilles - соблазнительный аромат для уверенных в себе и раскрепощенных женщин. Предлагаемая парфюмерная вода мгновенно привлекает внимание мужчин, очаровывая их роскошью шоколада, приятной горчинкой апельсиновой цедры и сладостью мандарина.

Аромат идеален на осень!