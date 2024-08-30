ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Пятница 30 августа 2024 16:15
UA EN RU
Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся Фото: Какие духи стоит купить осенью (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине скоро наступит осень. С ней отойдет безумная жара и природа обновится в другие цвета. Духи, которые стоит носить в этот сезон, конечно, отличаются от летних.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте о лучших духах, которые вам точно понравятся в осеннем сезоне.

Лучшие духи для осени

Black Saffron Byredo

"Черный шафран" от шведского бренда Byredo - запах дорогой и респектабельный, и в то же время очень комфортный, способствующий релаксу, успокаивает своей сбалансированностью.

Это запах богатства и возможностей, достойной жизни, к которому стремится каждый. Передать эту ауру благополучия удалось парфюмерам нишевого шведского бренда Байредо, воплотив его в красивейшей композиции дерево-фужерных нот.

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Chanel No 19

Этот аромат и бренд не нужно представлять. Он однозначно говорит сам за себя.

Если вы любите одновременно пудровые и свежие ароматы, полностью окутывающие ваше тело и придающие уверенности в себе, обратите внимание на Nº19 от роскошного бренда Chanel.

Классический аромат - тонкий, но выразительный. Благодаря этому вы непременно произведете впечатление на окружающих. Вы начнете притягивать к себе мужчин как сильный магнит.

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Serge Lutens Fourreau Noir

Нишевый аромат от Сержа Лютана отлично подойдут на осенний вечер, в котором вы будете точно королевой. Этот парфюм вас увлечет, непременно.

Духи прекрасно подойдут как восточные вечерние ароматы, в которых бобы тонкая, лаванда и мускус очаровывают гармоничным сочетанием. Это точно 5 из 5!

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

China White Nasomatto

Это изысканная, тонкая, но одновременно насыщенная парфюмерная вода, предназначенная только для женщин и достойная представительница древесно-мускусных запахов.

Автором и создателем выступил сам Alessandro Gualtieri, умело соединивший эксклюзивные и неповторимые нотки.

Очень подходит именно осеннему сезону и выбор женщин, которые хотят комплиментов по поводу их аромата.

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Comme des Garcons Black Pepper

Один из самых лучших ароматов для осени. Настоящий хит бренда, который чувственно раскроется с холодом на улице или с дождем.

Драгоценные семена и роскошная древесина сплетаются в потрясающей гармонии, подпоясанной аккордом мускуса. Зерна теплого, сухого черного перца растворяются в горячем кедре.

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Promise Frederic Malle

Frederic Malle Promise оптимально подойдут как фруктовые дневные ароматы, в которых турецкая роза, гвоздика и ладан очаруют волшебным сочетанием. Он очень древесный, в нем ощущаются пачули, которые вас точно очаруют.

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятсяHermes Elixir des Merveilles

Hermes Elixir Des Merveilles - соблазнительный аромат для уверенных в себе и раскрепощенных женщин. Предлагаемая парфюмерная вода мгновенно привлекает внимание мужчин, очаровывая их роскошью шоколада, приятной горчинкой апельсиновой цедры и сладостью мандарина.

Аромат идеален на осень!

Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

Читайте также о самых комплиментарных духах 2024 года.

Вам будет интересно прочитать о топ-10 парфюмах, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Духи Ароматы Советы
NEWS
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой