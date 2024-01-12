Как выбрать нижнее или верхнее место в купе при покупке билетов

Как при покупке понять, какое место верхнее, а какое - нижнее

В поездах Укрзализныци в плацкартных вагонах и купе места верхняя/нижняя полки нумеруются следующим образом:

нечетные номера - нижние

парные - верхние

Если покупаете билет через сайт Укрзализныци, то пользуйтесь визуальным правилом - билеты, которые расположены на экране внизу - это нижняя полка, вверху - верхняя.

Заметим, что нижние полки обычно выкупают в первую очередь, поскольку для многих они более удобны.

Вот так отображается билеты на сайте Укрзализныци (скриншот)

Как в плацкарте понять, какое место боковое

Запомните, что в плацкартных вагонах места с номером 37 и выше - боковые. При чем же здесь также действует правило: нечетное число - нижняя полка, четное - верхняя.

Вот так отображает система билетов на сайте Укрзализныци (скриншот)

Отметим, что многие пассажиры не любят путешествовать на местах, расположенных рядом с туалетом. Поэтому покупая билеты, имейте в виду, что места с номерами 1-4 и 33-36 (в плацкарте также 37-38) - ближе всего к туалету.

Где можно купить билет на поезд в Укрзализныце

Купить билет на поезд можно несколькими способами: