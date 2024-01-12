Як вибрати нижнє чи верхнє місце в купе при купівлі квитків

Пасажирам УЗ, особливо тим, які вкрай рідко користуються послугами цього перевізника, буває важко зрозуміти при купівлі квитка, яка це буде полиця - нижня чи верхня. Але це легко визначати за номером місця.
Про те, як це зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці.
У поїздах Укрзалізниці у плацкартних вагонах і купе місця верхня/нижня полиці нумеруються наступним чином:
Якщо купуєте квиток через сайт Укрзалізниці, то користуйтесь візуальним правилом - квитки, які розташовані на екрані внизу - це нижня полиця, вверху - верхня.
Зауважимо, що нижні полиці зазвичай викуповують у першу чергу, оскільки для багатьох вони зручніші.
Запам'ятайте, що у плацкартних вагонах місця із номером 37 і вище - бокові. При чому ж тут також діє правило: непарне число - нижня полиця, парне - верхня.
Зазначимо, що багато хто із пасажирів не любить подорожувати на місцях, що розташовані поряд із туалетом. Тому купуючи квитки, майте на увазі, що місця з номерами 1-4 та 33-36 (у плацкарті також 37-38) - найближче до вбиральні.
Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:
Раніше ми писали про те, за скільки днів можна купити квиток на потяг.
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