Большие жемчужины, металл и морская эстетика: Андре Тан показал трендовые аксессуары на лето 2025
Лето 2025 года обещает быть ярким и смелым в деталях. Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные аксессуары сезона, которые уже появляются в образах модниц по всему миру. В тренде - массивные украшения, чокеры, браслеты на предплечье и морская эстетика в стиле mermaidcore.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.
Браслеты выше локтя
Этим летом браслеты буквально поднимаются на новый уровень. Украшения на предплечье привлекают внимание и становятся главным акцентом образа.
Такой браслет, по словам Андре Тана, идеально дополнит топы и платья без рукавов.
Андре Тан рассказал про модные тренды лета (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Акцентные чокеры
Чокер - это короткое ожерелье или лента, плотно прилегающая к шее. Он может быть изготовлен из ткани, кожи, металла, бархата, пластика, бисера и украшен кулонами, камнями, подвесками или шипами.
"Чокеры снова в моде, но на этот раз - чтобы быть в центре внимания. Забудьте о минимализме: в этом сезоне украшения на шее должны быть заметными. Массивный металлический, кожаный, два чокера одновременно - выбирай, что нравится тебе!" - подчеркнул Тан.
Андре Тан рассказал про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Mermaidcore
Mermaidcore - это модный и эстетический тренд, вдохновленный образом русалки и морской тематикой. Он объединяет элементы фантазии, загадочности и гламура с акцентом на водяную палитру и блестящие текстуры.
Можно подбирать украшения в морском стили: жемчуг, раковины и сумки-жемчужины остаются актуальными летом 2025.
Андре Тан рассказал про модные аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Гигантские жемчужные бусы
Жемчуг в трендах этого года. В 2025-м он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность.
"Такие украшения не дополняют образ - они его создают", - подчеркнул Тан.
Андре Тан рассказал про модные аксессуары на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Объемные браслеты
Объемные металлические браслеты не сдают своих позиций. Надевайте их по одному или миксуйте с другими аксессуарами - цепочками, часами или жемчугом.
Можно носить поверх водолазок, лонгсливов и рубашек.
Андре Тан рассказал про модные аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Кто такой Андре Тан
Андре Тан - украинский дизайнер и модельер.
В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.
В своем блоге он часто делится рекомендациями про моду и тренды. Недавно он рассказал, с помощью каких вещей выделиться из толпы летом 2025. А также стилист назвал 5 ошибок, которые портят даже самый изысканный и утонченный лук.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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