Как в Великобритании можно бесплатно поставить брекеты украинским детям

Поставить брекеты, это довольно дорогостоящая процедура, особенно за рубежом, но в Британии дети до 18 могут поставить их бесплатно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как в Британии детям бесплатно поставить брекеты

В Великобритании действительно дети до 18 лет могут поставить брекеты бесплатно. Более того, даже некоторым взрослым доступна такая процедура без оплаты.

Чтобы получить лечение бесплатно, нужно прийти к стоматологу, который определит, что вам это необходимо для здоровья, а не просто для красоты.

И уже в таком случае вас запишут в очередь к ортодонту в госпиталь. Обычно очередь составляет один или два года, но уже достаточно много украинцев, даже приехавших по украинским схемам - поставили брекеты своим детям бесплатно. Это действительно реально.

Однако в комментариях люди пишут разные вещи и выходит, что эта система все же довольно противоречива, ведь не всем удается поставить своим детям брекеты без оплаты за это: