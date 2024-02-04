ua en ru
Вс, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как в Великобритании можно бесплатно поставить брекеты украинским детям

Воскресенье 04 февраля 2024 20:49
UA EN RU
Как в Великобритании можно бесплатно поставить брекеты украинским детям Как украинским детям в Британии бесплатно поставить брекеты (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Поставить брекеты, это довольно дорогостоящая процедура, особенно за рубежом, но в Британии дети до 18 могут поставить их бесплатно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как в Британии детям бесплатно поставить брекеты

В Великобритании действительно дети до 18 лет могут поставить брекеты бесплатно. Более того, даже некоторым взрослым доступна такая процедура без оплаты.

Чтобы получить лечение бесплатно, нужно прийти к стоматологу, который определит, что вам это необходимо для здоровья, а не просто для красоты.

И уже в таком случае вас запишут в очередь к ортодонту в госпиталь. Обычно очередь составляет один или два года, но уже достаточно много украинцев, даже приехавших по украинским схемам - поставили брекеты своим детям бесплатно. Это действительно реально.

Однако в комментариях люди пишут разные вещи и выходит, что эта система все же довольно противоречива, ведь не всем удается поставить своим детям брекеты без оплаты за это:

  • "Моя дочь ждала три года, пародонтолог очень крут и не из больницы, но и частный и тоже бесплатный. Я очень довольна приемом у ортодонта, за 15 минут решили вопросы за три года прошедших и на год вперед до следующей встречи"
  • "100% поставят бесплатно брекеты. У моего брата уже 1.5 года стоят"
  • "Моей дочери отказали в брекетах. Сказали, что и так нормально. Хотя мы до того носили ортодонтическую пластину "бабочка" и имеем на то веские причины… Так что надо ну очень веские причины, не просто кривые зубы"
  • "Они почти никому не признают что нужны. Ходил с сыном кучу раз и ничего не поставили бесплатно".

Раньше мы рассказывали, можно ли купить дом в Италии за 1 евро.

Также читайте наш материал о том, смогут ли украинцы получить паспорт в Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти здоровя
NEWS
Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)
Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)