Как в Великобритании можно бесплатно поставить брекеты украинским детям
Поставить брекеты, это довольно дорогостоящая процедура, особенно за рубежом, но в Британии дети до 18 могут поставить их бесплатно.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Как в Британии детям бесплатно поставить брекеты
В Великобритании действительно дети до 18 лет могут поставить брекеты бесплатно. Более того, даже некоторым взрослым доступна такая процедура без оплаты.
Чтобы получить лечение бесплатно, нужно прийти к стоматологу, который определит, что вам это необходимо для здоровья, а не просто для красоты.
И уже в таком случае вас запишут в очередь к ортодонту в госпиталь. Обычно очередь составляет один или два года, но уже достаточно много украинцев, даже приехавших по украинским схемам - поставили брекеты своим детям бесплатно. Это действительно реально.
Однако в комментариях люди пишут разные вещи и выходит, что эта система все же довольно противоречива, ведь не всем удается поставить своим детям брекеты без оплаты за это:
- "Моя дочь ждала три года, пародонтолог очень крут и не из больницы, но и частный и тоже бесплатный. Я очень довольна приемом у ортодонта, за 15 минут решили вопросы за три года прошедших и на год вперед до следующей встречи"
- "100% поставят бесплатно брекеты. У моего брата уже 1.5 года стоят"
- "Моей дочери отказали в брекетах. Сказали, что и так нормально. Хотя мы до того носили ортодонтическую пластину "бабочка" и имеем на то веские причины… Так что надо ну очень веские причины, не просто кривые зубы"
- "Они почти никому не признают что нужны. Ходил с сыном кучу раз и ничего не поставили бесплатно".
Раньше мы рассказывали, можно ли купить дом в Италии за 1 евро.
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