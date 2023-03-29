Как вовремя распознать пассивно-агрессивного партнера: обратите внимание на эти знаки до сближения

Что выделяет пассивно-агрессивных людей

В отношениях такие люди прямо или косвенно блокируют почти все, что вы делаете. Когда же вы теряете терпение, звучит абсолютно спокойный вопрос: "Почему ты злишься?", который сопровождается абсолютным недоумением на лице.

И это спокойствие обманчиво, так как пассивно-агрессивное поведение часто связано с множеством факторов. Например, с пограничной психопатией, нарциссическими расстройствами личности, негативным детским или юношеским опытом, злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

У каждого пассивно-агрессивного человека есть хотя бы четыре симптома из перечисленных:

пассивное сопротивление выполнению рутинных задач

жалобы на то, что его не понимают и недооценивают

упрямство и страсть к спорам

презрение и критичность по отношению к начальству

зависть к чужим успехам

враждебность, которая чередуется с раскаянием

Как пассивно-агрессивные люди манипулируют

Общаться с таким партнером открыто и честно практически невозможно, так как они часто манипулируют и в любой ситуации виноватыми окажетесь вы.

Самые частые способы манипуляции:

Отказываются брать на себя ответственность, обвиняют других, придумывают оправдания, лгут и отрицают очевидное.

Забывают о важных вещах - вашем дне рождения, о договоренностях и планах.

Они не отвечают вам "нет" - они просто ничего не делают.

Прокрастинируют: ненавидят расписания, дедлайны, постоянно откладывают дела на потом, переносят сроки сдачи задач, выполнения работы. Могут годами искать работу.

Мешают планировать что-либо своим близким, мешают мечтать и что-то делать - стараются найти изъяны в любом деле, работе, успехе, идее.

Никогда не высказывают свою точку зрения и предоставляют партнеру самому решить, как поступить, а потом обвиняют в том, что партнер все контролирует.

Не выражают свой гнев открыто (часто из-за того, что их за это ругали в детстве). Но своим пассивным противостоянием провоцируют вспышки гнева у других людей.

Если им приходится что-то делать самостоятельно, то они делают так плохо, чтобы вам пришлось переделывать и в следующий раз вы не стали ни о чем просить. На работе постоянно делают ошибки.

Постоянно опаздывают - для них это тоже способ сказать "нет".

Выражают негативное отношение ко всему, что происходит. Они обычно мрачны, упрямы, затевают споры по любому поводу, твердят, что их не ценят и не понимают.

Изображают жертву: винят босса, партнера, близких людей - в тотальном контроле, что от них требуют невозможного и обесценивают все их усилия.

Предоставляют партнеру нести ответственность за отношения и совместную жизнь, так как пассивно-агрессивные люди зависимы, нерешительны и не уверенны в себе.

Избегают важных и серьезных разговоров: о финансах, о чувствах, о сексе. Обычно они говорят: "ты всегда прав", молча уходят и оставляют партнера наедине с проблемами.