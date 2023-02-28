Эти 7 фраз могут стать сигналом к разводу: что терпеть категорически нельзя

В любых отношениях бывают кризисные периоды и моменты, когда найти взаимопонимание или общий язык очень трудно. Отношения, в которых присутствует любовь и уважение друг к другу еще можно спасти. Но, если партнер проявляет агрессию и говорит грубые слова, стоит задуматься о расставании.

Какие 7 фраз терпеть нельзя, и они четко указывают, что пора завершать отношения - читайте в материале ниже.

Радуйся, что я тебя терплю

Более жесткая альтернатива - ты меня недостоин/недостойна. По сути, такие слова четко транслируют партнеру превосходство и занижают самооценку.

"Если вы транслируете свое презрение, сообщая партнеру, что он хуже, ниже, глупее, примитивнее, чем вы, то раз за разом бьете по его самооценке. Такой способ унизить не приведет к укреплению отношений, а будет вбивать в них клин - месяц за месяцем", - считает клинический психолог и доктор философии Кортни Уоррен.

Да все в порядке, прекрати спрашивать

Скорее всего это на самом деле не так и проблемы действительно есть. Но ваш партнер предпочитает их игнорировать и его сильно раздражает то, что кто-то пытается ему помешать это сделать.

В такой фразе скрывается пассивная агрессия, которая не дает партнерам поговорить прямо и открыто. А это значит, что конфликт затянется и оба участника будут страдать.

Ты просто ничтожество

Оскорбление - это всегда невежливо. А сообщать любимому и близкому человеку, как жалко и отвратно он выглядит в той или иной ситуации - четкий знак, что в отношениях нет уважения, чувств или всего сразу вместе.

Ты - плохой отец/плохая мать

Разногласия в воспитании детей встречаются в каждой паре. Но тыкать в уязвимые места своего партнера каждый раз, когда ваши мнения расходятся - плохой сигнал и очень быстро подрывает доверие друг к другу.

Партнеры часто используют эту тактику специально, чтобы себя выставить в лучшем свете. Но эти обвинения приводят только к ухудшению отношений между родителями и подрыве детской психики.

Тебе голову лечить надо!

Такая фраза - уже четкое проявление газлайтинга. Партнер искажает действительность, чтобы заставить другого засомневаться в собственной адекватности. Если вместо конструктивных обсуждений того, что вам не нравится друг в друге, вы опускаетесь до таких фраз - стоит обратиться за профессиональной помощью или сделать паузу в отношениях.

Я тебя ненавижу

Такая фраза - начало конца. Даже если она прозвучала ситуативно и относилась к конкретной ситуации. Забыть такие слова невозможно, даже если они были произнесены под воздействием сильных эмоций.

"Они будут преследовать и создавать неуверенность в себе даже в самые хорошие моменты ваших отношений. Ваш партнер может подумать: "А действительно ли это любовь, если человек говорит: "Я тебя ненавижу"?" Если вы на самом деле не готовы заканчивать отношения, не бросайтесь ненавистью, даже ощущая ее. Скажите: "Мне тяжело сейчас быть рядом с тобой", - советует психолог.

Я ухожу от тебя

На пике скандала могут быть произнесены слова, которые сигнализируют о разрыве и разводе. Можно потом хлопнуть дверь и реально уйти. И вернуться с гордо поднятой головой. Но уходя - уходи. Или же не угрожай.

Когда вы угрожаете прекращением ваших отношений, вы провоцируете будущую нестабильность и появления чувства неуверенности. Как можно доверять человеку, который в любой момент может повернуться и уйти или который все время угрожает сбежать?

О разводе стоит говорить тогда, когда вы уже будете точно понимать, что это неизбежно и вы этого действительно хотите. В остальных случаях стоит брать паузу, чтобы остыть и успокоиться.