Як вчасно розпізнати пасивно-агресивного партнера: зверніть увагу на ці знаки до зближення

Що виділяє пасивно-агресивних людей

У стосунках такі люди прямо чи опосередковано блокують майже все, що ви робите. Коли ж ви втрачаєте терпіння, звучить абсолютно спокійне питання: "Чому ти злишся?", яке супроводжується абсолютним подивом на обличчі.

І це спокій оманливий, оскільки пасивно-агресивна поведінка часто пов'язана з безліччю чинників. Наприклад, із психопатією, нарцисичними розладами особистості, негативним дитячим чи юнацьким досвідом, зловживанням алкоголем чи наркотиками.

Кожна пасивно-агресивна людина має хоча б чотири симптоми з перерахованих:

пасивний опір виконанню рутинних завдань

скарги на те, що її не розуміють та недооцінюють

впертість і пристрасть до суперечок

зневага та критичність стосовно начальства

заздрість до чужих успіхів

ворожість, що чергується з каяттям

Як пасивно-агресивні люди маніпулюють

Спілкуватися з таким партнером відкрито і чесно практично неможливо, оскільки вони часто маніпулюють і в будь-якій ситуації винними виявитеся ви.

Найчастіші способи маніпуляції:

Відмовляються брати на себе відповідальність, звинувачують інших, вигадують виправдання, брешуть та заперечують очевидне.

Забувають про важливі речі - ваш день народження, про домовленості та плани.

Вони не відповідають вам "ні" - вони просто нічого не роблять

Прокрастинують: ненавидять розклади, дедлайни, постійно відкладають справи на потім, переносять терміни здачі завдань, виконання роботи. Можуть шукати роботу роками.

Заважають планувати щось своїм близьким, заважають мріяти та щось робити – намагаються знайти вади у будь-якій справі, роботі, успіху, ідеї.

Ніколи не висловлюють свою точку зору і надають партнеру самому вирішити, як вчинити, а потім звинувачують у тому, що партнер контролює все.

Не висловлюють свій гнів відкрито (часто через те, що їх за це лаяли в дитинстві). Але своїм пасивним протистоянням провокують спалахи гніву в інших людей.

Якщо їм доводиться щось робити самостійно, вони роблять так погано, щоб вам довелося переробляти й наступного разу ви не стали ні про що просити. На роботі постійно роблять помилки.

Постійно спізнюються – для них це теж спосіб сказати "ні".

Виражають негативне ставлення до всього, що відбувається. Вони зазвичай похмурі, вперті, починають суперечки з будь-якого приводу, твердять, що їх не цінують і не розуміють.

Зображують жертву: звинувачують боса, партнера, близьких людей – у тотальному контролі, що від них вимагають неможливого та знецінюють усі їхні зусилля.

Надають партнеру нести відповідальність за стосунки та спільне життя, оскільки пасивно-агресивні люди залежні, нерішучі та не впевнені в собі.

Уникають важливих і серйозних розмов: про фінанси, почуття, секс. Зазвичай вони кажуть: "ти завжди маєш рацію", мовчки йдуть і залишають партнера наодинці з проблемами.