Врач назвал "быстрый" способ избавиться от жира на животе

Сжечь жир на животе и похудеть вам помогут пять простых шагов.

Какие именно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление врача Эрика Берга изданию Express.

Как быстро избавиться от жира на животе

Приступить к плану похудения не всегда легко. Вы можете иметь дисциплину и силу воли, но результатов просто не будет, объяснил доктор Эрик Берг.

Вот какие 5 шагов для достижения цели предлагает врач Берг.

Кето диета

Доктор Берг рекомендует использовать популярную кето-диету, которая представляет собой режим с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира, связанный с потерей веса и другими преимуществами для здоровья.

Однако вместо жирной пищи врач порекомендовал сосредоточиться на белках.

Избегайте масло от семян

Хотя вы, скорее всего, увеличите количество жиров, потребляемых во время кетогенного режима, доктор Берг предупредил, что есть некоторые жиры, которых вам следует избегать. Он пояснил, что повышение содержания омега-6 жирных кислот, содержащихся в кукурузном, соевом, хлопковом масле, рапсовом масле, сафлоровом и подсолнечном масле, соответствует росту ожирения.

По его словам, потребление этих масел приведет к увеличению веса даже больше, чем сахар. Поэтому он рекомендовал избегать этих "очень воспалительных масел", если вы хотите похудеть.

Ешьте один большой салат каждый день

Наполненный калием, магнием, фолиевой кислотой, витамином С и фитонутриентами салат должен быть частью вашего ежедневного меню, когда вы пытаетесь убрать жир на животе.

Периодическая голодовка

Чтобы попасть в состояние кетоза, кетогенная диета не сработает сама по себе. Также нужно делать периодическую голодовку, объяснил врач. Хотя существует много разных подходов к этой популярной диете, доктор Берг рекомендует питаться один раз в день.

"Это даст вам 23 часа голодания, поэтому это не только очень сильно заставит ваше тело работать с жиром целый день, но у вас будет так много других преимуществ — улучшение когнитивных функций, смены настроения, уменьшение воспаления", - сказал он.

Тренировка

Последняя часть головоломки - это, как ни странно, физические упражнения. Доктор Берг посоветовал выбрать сочетание ходьбы и высокоинтенсивных интервальных тренировок.