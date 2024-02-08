Сон - важный фактор для здоровья. Его называют одним из факторов для преодоления стресса или избегания болезней сердца. Чтобы избежать проблем, следует просыпаться в определенное время.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Что происходит в организме

По словам врача, организм человека так устроен, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут утра в кровь выбрасывается кортизол.

Кортизол - это стероидное гормональное вещество, которое вырабатывается в коре надпочечников из холестерина. Часто его называются "гормоном стресса".

Кардиолог отметила, что в 6 утра заканчивается синтез и выброс мелатонина, гормона, поддерживающего сон. Когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, увеличивается уровень глюкозы в крови, а это уже 6:30.

Если вы продолжаете в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии в будущем.

Сколько часов нужно спать

Спать дольше 6:30 утра не очень полезная привычка.

Мужчине нужно спать 7 часов в сутки, а женщине 8, то чтобы встать в 6:30 мужчине нужно лечь 23:30, а женщине в 22:30.

Врач добавила, что необходимо придерживаться следующих факторов:

важно не только то, сколько вы спите, но и о которой ложитесь

нужно спать не больше 8 часов, но в результате лучше меньше, чем много

для долгой жизни и сохранения молодости организма, нужно просыпаться в 6:30

Что делать при бессоннице

Если бессонница мешает функционировать в течение дня, обратитесь к врачу, чтобы определить причину вашей проблемы со сном и способы ее лечения.

Чтобы восстановить бессонницу в домашних условиях, следуйте следующим советам: