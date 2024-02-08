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Кардиолог рассказала, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать диабета и гипертонии

Четверг 08 февраля 2024 10:03
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Кардиолог рассказала, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать диабета и гипертонии В какое время нужно просыпаться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Сон - важный фактор для здоровья. Его называют одним из факторов для преодоления стресса или избегания болезней сердца. Чтобы избежать проблем, следует просыпаться в определенное время.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua

Что происходит в организме

По словам врача, организм человека так устроен, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут утра в кровь выбрасывается кортизол.

Кортизол - это стероидное гормональное вещество, которое вырабатывается в коре надпочечников из холестерина. Часто его называются "гормоном стресса".

Кардиолог отметила, что в 6 утра заканчивается синтез и выброс мелатонина, гормона, поддерживающего сон. Когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, увеличивается уровень глюкозы в крови, а это уже 6:30.

Если вы продолжаете в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии в будущем.

Сколько часов нужно спать

Спать дольше 6:30 утра не очень полезная привычка.

Мужчине нужно спать 7 часов в сутки, а женщине 8, то чтобы встать в 6:30 мужчине нужно лечь 23:30, а женщине в 22:30.

Врач добавила, что необходимо придерживаться следующих факторов:

  • важно не только то, сколько вы спите, но и о которой ложитесь
  • нужно спать не больше 8 часов, но в результате лучше меньше, чем много
  • для долгой жизни и сохранения молодости организма, нужно просыпаться в 6:30

Что делать при бессоннице

Если бессонница мешает функционировать в течение дня, обратитесь к врачу, чтобы определить причину вашей проблемы со сном и способы ее лечения.

Чтобы восстановить бессонницу в домашних условиях, следуйте следующим советам:

  • избегайте больших приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном
  • будьте физически активны в течение дня, по возможности на улице
  • сократите употребление кофеина
  • ложитесь спать и вставайте в то же время каждый день, включая выходные
  • заберите смартфоны, телевизоры, ноутбуки или другие экраны не менее 30 минут до сна.
  • бросьте курить
  • превратите свою спальню в темное, тихое, прохладное место
  • расслабьтесь перед сном под успокоительную музыку, хорошую книгу или медитацию

Ранее мы сообщали, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились ужасы.

Также читайте, почему сны повторяются и что это может означать.

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