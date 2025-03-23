Как носить total denim весной 2025: стилист показала модный образ

Total denim - это образ, полностью составленный из денима: это могут быть джинсы, куртки, рубашки, шорты и даже джинсовые платья. Весной 2025 года деним снова на пике популярности, и носить его можно по-разному, создавая стильные и гармоничные луки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, с чем можно сочетать total denim.

Стилист выбрала наряд из темно-синего денима, который также называют "raw denim" (необработанный или "сырой" деним). Изначально так называли пары без дополнительной тепловой или химической обработки - их отличал однородный глубокий синий цвет и высокая плотность.



Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Для стильного образа на весну Елена Шевченко выбрала слегка расклешенные джинсы с высокой линией талии. Их она дополнила белым лонгсливом с акцентом на глубокое декольте. Сверху она накинула короткую джинсовую куртку интересного кроя с карманами-обманками.

Завершить лук она решила черным кепи, а также обувью и сумкой контрастного цвета - белого.



Total denim на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие еще варианты с total denim можно присмотреть на весну 2025

Джинсы + джинсовая рубашка

Для более расслабленного образа выберите светло-голубые джинсы и сочетайте их с джинсовой рубашкой. Этот лук подойдет для прогулок и встреч с друзьями, он будет стильным и одновременно удобным. В качестве обуви идеально подойдут кеды или кроссовки. Дополнить такой образ можно плетеной сумкой или классическими очками.

Джинсовая юбка + джинсовая куртка

Для более легкого весеннего лука можно выбрать джинсовую юбку средней длины и сочетать ее с курткой или жакетом из денима. Это создаст баланс между женственностью и современным уличным стилем. Важно, чтобы обувь была на низком ходу, например, сникерсы или балетки.

Джинсовый total look с яркими аксессуарами

Чтобы придать образу свежести и яркости, добавь цветные аксессуары. Это может быть сумка яркого цвета, например, оранжевая или красная, или же стильные очень крупные серьги. Кепки, платки или шарфы также могут быть отличным дополнением, особенно в холодные весенние дни.



Стилист показала, как носить Total denim (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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