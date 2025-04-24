Как носить джинсовый корсет этой весной: образы Кристины Горняк и Инны Белень, которые стоит повторить
Джинсовый корсет - один из самых ярких трендов весны 2025 года, который сочетает в себе элементы ретро, casual и элегантности. Кристина Горняк и Инна Белень показали, как создать актуальные образы, которые легко повторить в повседневной жизни.
РБК-Украина (проект Styler) решило детальнее рассказать об этом тренде подробнее.
Что такое джинсовый корсет
Джинсовый корсет - это облегающая фигуру одежда, часто с выразительным декором, таким как металлические пуговицы, шнуровка, молния или декоративные швы. Он может быть выполнен как в классическом синем дениме, так и в более светлых или темных оттенках. Корсет может быть как самостоятельным элементом, так и частью комбинезона или платья.
Как носить джинсовый корсет
В 2025 году джинсовый корсет становится универсальным элементом гардероба. Вот несколько идей, как его стилизовать:
- Классический деним: сочетайте корсет с джинсами или юбкой в тон для создания стильного дневного образа.
- Белый верх: носите корсет поверх белой рубашки или футболки для создания контрастного и стильного вида.
- Вечерний стиль: джинсовый корсет можно сочетать с элегантными брюками или юбкой для вечернего выхода.
Как носят джинсовый корсет украинский знаменитости
Кристина Горняк
Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк следит за модными трендами и часто публикует в сети фото и видео в модных луках.
Кристина Горняк показала корсет из денима весну (фото: instagram.com/kristygor
Так, на днях она показала, как носить джинсовый корсет-бюстье от украинского бренда the COAT. Стоимость такой модели - около 15 тысяч гривен.
Бывшая Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)
"Корсет-бюстье на бретелях изготовлен из высококачественного денима. Модель усилена внутренними косточками, подчеркивающими изгибы и идеально поддерживающими форму. Корсет имеет округлый вырез, трапецевидный низ и металлическую молнию по всей длине", - сказано в описании на сайте.
Джинсовый корсет, как у Горняк (фото: thecoat.com.ua/bustier-corset-denim-the-coat-by-katya-silchenko)
Кристина Горняк дополнила корсет на бретельках длинной белой юбкой, а также украшениями.
Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)
Инна Белень
Победительница реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Инна Белень также продемонстрировала образ на теплую весну и лето с корсетом из светло-голубого денима.
Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Его она решила дополнить джинсами такого же цвета и белыми туфлями-слингбэками на небольшом каблуке, создав таким образом актуальный в этом сезоне total denim look.
Инна Белень показала модную новинку весны 2025 (фото: instagram.com/innka_belen)
Вас также может заинтересовать
- Сколько стоит "лук" Насти Каменских, который сможет повторить каждая
- Джинсовые шорты и ковбойские сапоги - горячие тренды весны 2025
- Как носить спортивные штаны весной 2025.
Для написания материала были использованы страницы в Instgram Кристины Горняк и Инны Белень.