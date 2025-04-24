Как носить джинсовый корсет этой весной: образы Кристины Горняк и Инны Белень, которые стоит повторить

Джинсовый корсет - один из самых ярких трендов весны 2025 года, который сочетает в себе элементы ретро, casual и элегантности. Кристина Горняк и Инна Белень показали, как создать актуальные образы, которые легко повторить в повседневной жизни.

Что такое джинсовый корсет

Джинсовый корсет - это облегающая фигуру одежда, часто с выразительным декором, таким как металлические пуговицы, шнуровка, молния или декоративные швы. Он может быть выполнен как в классическом синем дениме, так и в более светлых или темных оттенках. Корсет может быть как самостоятельным элементом, так и частью комбинезона или платья.

Как носить джинсовый корсет

В 2025 году джинсовый корсет становится универсальным элементом гардероба. Вот несколько идей, как его стилизовать:

Классический деним: сочетайте корсет с джинсами или юбкой в ​​тон для создания стильного дневного образа.

сочетайте корсет с джинсами или юбкой в ​​тон для создания стильного дневного образа. Белый верх: носите корсет поверх белой рубашки или футболки для создания контрастного и стильного вида.

носите корсет поверх белой рубашки или футболки для создания контрастного и стильного вида. Вечерний стиль: джинсовый корсет можно сочетать с элегантными брюками или юбкой для вечернего выхода.

Как носят джинсовый корсет украинский знаменитости

Кристина Горняк

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк следит за модными трендами и часто публикует в сети фото и видео в модных луках.



Кристина Горняк показала корсет из денима весну (фото: instagram.com/kristygor

Так, на днях она показала, как носить джинсовый корсет-бюстье от украинского бренда the COAT. Стоимость такой модели - около 15 тысяч гривен.



Бывшая Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

"Корсет-бюстье на бретелях изготовлен из высококачественного денима. Модель усилена внутренними косточками, подчеркивающими изгибы и идеально поддерживающими форму. Корсет имеет округлый вырез, трапецевидный низ и металлическую молнию по всей длине", - сказано в описании на сайте.



Джинсовый корсет, как у Горняк (фото: thecoat.com.ua/bustier-corset-denim-the-coat-by-katya-silchenko)

Кристина Горняк дополнила корсет на бретельках длинной белой юбкой, а также украшениями.



Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)

Инна Белень

Победительница реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Инна Белень также продемонстрировала образ на теплую весну и лето с корсетом из светло-голубого денима.



Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Его она решила дополнить джинсами такого же цвета и белыми туфлями-слингбэками на небольшом каблуке, создав таким образом актуальный в этом сезоне total denim look.



Инна Белень показала модную новинку весны 2025 (фото: instagram.com/innka_belen)