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Приведет к потере выплат. Пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег

Украина, Вторник 29 августа 2023 08:43
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Приведет к потере выплат. Пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег Когда нужно обновлять данные в ПФУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Выплата пенсий в Украине производится на основе текущих данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Поэтому получатели должны следить за тем, чтобы все документы соответствовали действительности.

Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Винницкой области.

"Формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", - говорится в сообщении учреждения.

Таким образом, если вы с момента назначения пенсии по любым причинам сменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т. п.), нужно обязательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.

Для внесения актуальных личных данных в информационную базу Пенсионного фонда Украины, пенсионеры могут обратиться в Сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда в своей области лично или подать заявление онлайн через вебпортал.

Кому перестанут выплачивать пенсию

В соответствии с законопроектом №9453 основанием для прекращения выплаты пенсии является:

  • временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии
  • признание лица умершим в установленном законом порядке
  • предоставление пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"
  • не получение пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий
  • отсутствие в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий
  • отсутствие прохождения получателем физической идентификаци в случаях, предусмотренных законодательством

Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:

  • урегулирование вопроса вычисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами
  • урегулирование вопроса зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР
  • определение условий пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ

Раньше мы рассказывали, какую пенсию может получать супруга военного.

Читайте также, изменятся ли размеры пенсий в 2024 году.

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пенсії в Україні