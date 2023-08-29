Приведет к потере выплат. Пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег
Выплата пенсий в Украине производится на основе текущих данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Поэтому получатели должны следить за тем, чтобы все документы соответствовали действительности.
Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Винницкой области.
"Формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", - говорится в сообщении учреждения.
Таким образом, если вы с момента назначения пенсии по любым причинам сменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т. п.), нужно обязательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.
Для внесения актуальных личных данных в информационную базу Пенсионного фонда Украины, пенсионеры могут обратиться в Сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда в своей области лично или подать заявление онлайн через вебпортал.
Кому перестанут выплачивать пенсию
В соответствии с законопроектом №9453 основанием для прекращения выплаты пенсии является:
- временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии
- признание лица умершим в установленном законом порядке
- предоставление пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"
- не получение пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий
- отсутствие в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий
- отсутствие прохождения получателем физической идентификаци в случаях, предусмотренных законодательством
Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:
- урегулирование вопроса вычисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами
- урегулирование вопроса зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР
- определение условий пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ
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