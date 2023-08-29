Приведет к потере выплат. Пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег

Выплата пенсий в Украине производится на основе текущих данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Поэтому получатели должны следить за тем, чтобы все документы соответствовали действительности.

Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Винницкой области.

"Формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", - говорится в сообщении учреждения.

Таким образом, если вы с момента назначения пенсии по любым причинам сменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т. п.), нужно обязательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.

Для внесения актуальных личных данных в информационную базу Пенсионного фонда Украины, пенсионеры могут обратиться в Сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда в своей области лично или подать заявление онлайн через вебпортал.

Кому перестанут выплачивать пенсию

В соответствии с законопроектом №9453 основанием для прекращения выплаты пенсии является:

временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии

признание лица умершим в установленном законом порядке

предоставление пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"

не получение пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий

отсутствие в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий

отсутствие прохождения получателем физической идентификаци в случаях, предусмотренных законодательством

Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается: