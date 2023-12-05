Как украинским беженцам получить ипотеку на жилье в Британии

Пока большое количество украинцев находятся в Великобритании и некоторым уже удалось устроить там свою жизнь, поэтому покупка жилья станет хорошим вариантом, чтобы остаться в этой стране.

А о том, как украинцам получить ипотеку в Британии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам получить разрешение на ипотеку в Великобритании

Большое количество украинских переселенцев выбрало Британию, как страну для новой жизни, поскольку она имеет спонсорскую программу. То есть, любой человек или семья, просмотрев вашу личную анкету, может предложить вам безвозмездное жилье у себя на неопределенный период.

Да, эта программа активна до сих пор, поэтому желающий уехать из Украины в Британию все еще имеет возможность найти себе спонсора.

Но некоторые беженцы, например, уже решили остаться в Британии и намерены приобрести жилье. И в самом деле получить ипотеку в чужой стране - вполне возможно.

"Мы подавали заявку и нашли кредитора, который согласился дать нам кредит. Но уже есть украинцы, полностью прошедшие этот путь и уже имеющие жилье в собственности в Британии и все это по спонсорской визе на три года", - рассказала Ольга по собственному опыту.

Также блоггер говорит, что в настоящее время два банка выдают кредит по спонсорской визе: HSBS и BARCLEY. Но желательно иметь средства на первый взнос в размере 25% стоимости жилья, хотя может быть и меньше. Все зависит от дохода и кредитного рейтинга.

Кредит выдается на 10-20 лет и это тоже рассчитывается индивидуально от дохода человека. Также очень важно иметь легальные средства с безоговорочными документами или хотя бы чтобы они полежали на счету в Британии, как минимум, 6 месяцев.

Но самое важное - это найти хорошего юриста-нотариуса, ведь именно от их стратегии и оформления документов зависит большая часть успеха.