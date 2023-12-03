Украинцы ответили, стоит ли разрешить мужчинам выезд за границу: мнения неоднозначны

Большинству оставшихся в Украине мужчин - запрещен выезд за границу. Но далеко не все согласны с этим законом и люди высказали свое мнение на этот счет.

О том, что думают украинцы о запрете выезда мужчинам за границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль Pavlograd Now 24.

Украинцы ответили, стоит ли разрешить выезд за границу мужчинам

Каждый украинец сейчас имеет свое субъективное мнение относительно того, что происходит в стране. Сюда входит и языковой вопрос, и разрешение на выезд мужчинам и многие другие вопросы, которые на самом деле остаются острыми.

Но за последнее время блогеры и информационные сайты позволяют людям высказывать свое мнение, которое бывает очень разным. Так, например, один из новостных сайтов решил опросить людей в Павлограде и узнать, как они отнеслись бы к тому, что мужчинам разрешат выезд за границу.

В опросе приняло участие семеро человек и каждый из них имеет свою аргументацию своей позиции.

Нужно ли разрешить мужчинам выезд за границу (фото: Freepik)

Первая попавшая в кадр женщина сказала, что нужно разрешить всем мужчинам выезжать, поскольку они должны где-то работать и это нормальная практика, на ее взгляд.

"Я считаю, что держать никого не надо, потому что кто захочет тот поедет после войны. Поэтому "насильно мыл не будешь", как говорят в народе. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - ответил мужчина, лицо которого на видео скрыли.

Еще одна женщина сказала, что нужно разрешить, если сами мужчины этого хотят, поскольку далеко не каждый может принести пользу в войне.

Молодой парень сказал, что не нужно разрешать выезд, потому что они должны защищать государство.

"В зависимости от ситуации есть такие мужчины, которые, например, тяжело ранены, те, которым нужна помощь, есть много разных ситуаций. Поэтому надо смотреть по ситуации, надо логично сопоставить все эти действия. Только не так, что им нужно погулять", - высказалась молодая девушка.

А вот женщина в преклонном возрасте, которая стала последней героиней опроса, заметила, что не всех нужно забирать на войну.

"А чего нет, пусть едут, но ведь война. Понимаете, кому надо и здесь работать, кому надо экономику поднимать, а что всех забирать в армию, я этого не понимаю", - сказала женщина.