Какие страны хотят оставить как можно больше украинцев после войны и почему
Сейчас в Европе живет большое количество украинских переселенцев, которые до сих пор получают там финансовую помощь и строят свою жизнь. Но некоторые страны планируют сократить выплаты, однако есть и те, кто хочет оставить украинцев у себя после войны.
О том, какие именно страны хотят оставить беженцев из Украины по тем или иным причинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Почему страны Европы хотят оставить украинцев после войны
Украинцев много в разных странах Европы и каждый устроился по-разному. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то учит язык и просто живет от выплат к выплатам. Всё это очень индивидуально.
Именно поэтому не каждый переселенец хочет возвращаться в Украину, даже после победы. К тому же некоторые страны готовы дать работу и оставить украинцев у себя, преследуя собственную цель.
Какие страны хотят оставить украинцев после войны (фото: Freepik)
Германия
Германия уже заявила, что надеется как минимум на 200 тысяч украинцев. Они подчеркивают, что им нужно больше работников, и поэтому сейчас готовы инвестировать в обучение украинцев, дают им время выучить язык и новую профессию, чтобы через пару лет получить для себя готовые кадры.
Норвегия
Норвежцы активно интегрируют украинцев в свое общество. Государство готово платить около 1 тысячи 500 евро в месяц, как заработную плату за то, что люди ходят на курсы, учат язык. Они делают это, поскольку остро нуждаются в мигрантах из Украины.
Канада
Эта страна в первую очередь приняла украинцев с той целью, что они будут работать и интегрироваться в их общество.
А вот другие страны пока не решаются откровенно выражать, что им нужны квалифицированные украинские мигранты. Все это потому, что Украина официально просит не давать им возможности интегрироваться и остаться, потому что Украине нужны люди для восстановления своего государства.
Но, наверное, каждая страна пожелает оставить тех людей, которые уже работают и строят свою жизнь в Европе. И это тоже нормально, их можно понять.
Раньше мы рассказывали о том, какие страны готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.
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