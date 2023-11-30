Какие страны хотят оставить как можно больше украинцев после войны и почему

Сейчас в Европе живет большое количество украинских переселенцев, которые до сих пор получают там финансовую помощь и строят свою жизнь. Но некоторые страны планируют сократить выплаты, однако есть и те, кто хочет оставить украинцев у себя после войны.

О том, какие именно страны хотят оставить беженцев из Украины по тем или иным причинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Почему страны Европы хотят оставить украинцев после войны

Украинцев много в разных странах Европы и каждый устроился по-разному. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то учит язык и просто живет от выплат к выплатам. Всё это очень индивидуально.

Именно поэтому не каждый переселенец хочет возвращаться в Украину, даже после победы. К тому же некоторые страны готовы дать работу и оставить украинцев у себя, преследуя собственную цель.

Какие страны хотят оставить украинцев после войны (фото: Freepik)

Германия

Германия уже заявила, что надеется как минимум на 200 тысяч украинцев. Они подчеркивают, что им нужно больше работников, и поэтому сейчас готовы инвестировать в обучение украинцев, дают им время выучить язык и новую профессию, чтобы через пару лет получить для себя готовые кадры.

Норвегия

Норвежцы активно интегрируют украинцев в свое общество. Государство готово платить около 1 тысячи 500 евро в месяц, как заработную плату за то, что люди ходят на курсы, учат язык. Они делают это, поскольку остро нуждаются в мигрантах из Украины.

Канада

Эта страна в первую очередь приняла украинцев с той целью, что они будут работать и интегрироваться в их общество.

А вот другие страны пока не решаются откровенно выражать, что им нужны квалифицированные украинские мигранты. Все это потому, что Украина официально просит не давать им возможности интегрироваться и остаться, потому что Украине нужны люди для восстановления своего государства.

Но, наверное, каждая страна пожелает оставить тех людей, которые уже работают и строят свою жизнь в Европе. И это тоже нормально, их можно понять.