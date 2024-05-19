Как украинские звезды реагируют на победу Александра Усика в бою с Фьюри

Александр Усик победил в легендарном бою с Тайсоном Фьюри и доказал, что Украинцы - это настоящая сила и стойкость. Конечно, это сражение смотрела вся страна, и звезды тоже.
Как отреагировали украинские знаменитости на победу Усика, демонстрирует РБК-Украина (проект Styler).
"Пора вам узнать спарринг-партнера Усика! Я готовил его как мог. С победой, чемп", - поздравил боксера ведущий.
Певица опубликовала трогательное видео, как боксер обращается к своему отцу. Также артистка отметила, что очень гордится достижением Усика.
"Невероятно трогательно. Историческое сражение! Поздравляю! Горжусь!", - пишет Наталья.
"Усик - чемпион", - коротко написал Никита.
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"Нааааш", - лаконично подписала снимок Мишина.
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Артем опубликовал пост с моментами боя и под свой трек поздравил Усика с победой.
"Александр Усик победил Фьюри - чемпион мира", - отметил Артем.
"Усииииииккккк. Наш казак - чемпион. Спасибо за устойчивость. Победа всегда за Украиной, потому что с нами Бог", - пишут супруги.
"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и муравьи телом! Слава Украине!" - отметил исполнитель.
"Абсолютный чемпион мира! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! Браво, Александр!" - отметила гимнастка.
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"Украина в очередной раз доказала миру свою несгибаемость! Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в гевивейте, впервые в истории бокса объединив четыре пояса - WBA, IBF, WBO, WBC", - пишет Алина.
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"Такой непростой бой! Так важна победа для Александра, для Украины!", - пишет футболист.
"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!", - написала певица.
Владимир Кличко снял совместное видео с Андреем Шевченко и поздравил английского Александра с важной победой.
"Усик - абсолютный победитель! Какой бой! Украина победит на любом поле боя", - написала ведущая.
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"Привет, наш победитель", - пишет Полякова.
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Раньше мы рассказывали, как выглядел украинский боксер Александр Усик в детстве и юности.
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