Как украинские звезды реагируют на победу Александра Усика в бою с Фьюри

Андрей Бедняков

"Пора вам узнать спарринг-партнера Усика! Я готовил его как мог. С победой, чемп", - поздравил боксера ведущий.

Наталья Могилевская

Певица опубликовала трогательное видео, как боксер обращается к своему отцу. Также артистка отметила, что очень гордится достижением Усика.

"Невероятно трогательно. Историческое сражение! Поздравляю! Горжусь!", - пишет Наталья.

Никита Добрынин

"Усик - чемпион", - коротко написал Никита.

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Ксения Мишина

"Нааааш", - лаконично подписала снимок Мишина.

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Артем Пивоваров

Артем опубликовал пост с моментами боя и под свой трек поздравил Усика с победой.

"Александр Усик победил Фьюри - чемпион мира", - отметил Артем.

Григорий и Кристина Решетники

"Усииииииккккк. Наш казак - чемпион. Спасибо за устойчивость. Победа всегда за Украиной, потому что с нами Бог", - пишут супруги.

Святослав Вакарчук

"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и муравьи телом! Слава Украине!" - отметил исполнитель.

Лилия Подкопаева

"Абсолютный чемпион мира! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! Браво, Александр!" - отметила гимнастка.

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Алина Доротюк

"Украина в очередной раз доказала миру свою несгибаемость! Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в гевивейте, впервые в истории бокса объединив четыре пояса - WBA, IBF, WBO, WBC", - пишет Алина.

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Андрей Шевченко

"Такой непростой бой! Так важна победа для Александра, для Украины!", - пишет футболист.

Alyosha

"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!", - написала певица.

Владимир Кличко

Владимир Кличко снял совместное видео с Андреем Шевченко и поздравил английского Александра с важной победой.

Лилия Ребрик

"Усик - абсолютный победитель! Какой бой! Украина победит на любом поле боя", - написала ведущая.

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Оля Полякова

"Привет, наш победитель", - пишет Полякова.

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