Як українські зірки реагують на перемогу Олександра Усика в бою з Ф’юрі

Андрій Бєдняков

"Настав час вам дізнатися спаринг-партнера Усика! Я готував його як міг. З перемогою, чемп", - привітав боксера ведучий.

Наталя Могилевська

Співачка опублікувала зворушливе відео, як боксер звертається до свого батька. Також артистка зазначила, що неабияк пишається досягненням Усика.

"Неймовірно зворушливо. Історичний бій! Вітаю! Пишаюсь!", - пише Наталя.

Нікіта Добринін

"Усик - чемпіон", - коротко написав Нікіта.

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Ксенія Мішина

"Нааааш", - лаконічно підписала знімок Мішина.

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Артем Пивоваров

Артем виклав допис з моментами бою і під власний трек привітав Усика з перемогою.

"Олександр Усик переміг Ф’юрі - чемпіон світу", - зазначив Артем.

Григорій та Христина Решетнік

"Усиииииккккк. Наш козак - чемпіон. Дякуємо за стійкість. Перемога завжди за Україною, бо з нами Бог", - пише подружжя.

Святослав Вакарчук

"Просто неймовірний вечір! Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик! Гордість в серці й мурахи тілом! Слава Україні!" - зазначив виконавець.

Лілія Подкопаєва

"Абсолютний чемпіон світу! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! Браво, Олександре!" - зазначила гімнастка.

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Аліна Доротюк

"Україна вкотре довела світові свою НЕЗЛАМНІСТЬ! Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі й став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, вперше в історії боксу об'єднавши чотири пояси - WBA, IBF, WBO, WBC", - пише Аліна.

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Андрій Шевченко

"Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України!", - пише футболіст.

Alyosha

"Абсолютний чемпіон! Навіть не можу описати свої почуття, це просто неймовірне щастя якесь! Пишаємося і любимо! Який же молодець, боєць і прекрасна людина! Не можу зупинитися плакати від радості! Дякую, Олександре, за ці емоції справедливої перемоги!" - написала співачка.

Володимир Кличко

Володимир Кличко зняв спільне відео з Андрієм Шевченком та привітав англійською Олександра з важливою перемогою.

Лілія Ребрик

"Усик - абсолютний переможець! Який бій! Україна переможе на будь-якому полі бою", - написала ведуча.

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Оля Полякова

"Вітаю, наш переможець", - пише Полякова.

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