Украинцам напомнили, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не стать жертвами угарного газа

В Украине в этом отопительном сезоне уже зафиксировали несколько случаев отравления угарным газом. Он образуется при горении в условиях недостатка кислорода. Опасность кроется в том, что у него нет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.

О том, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не отравиться угарным газом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ЦОС .

Как не отравиться угарным газом

"Угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией. Он выделяется во время работы: автомобильных двигателей внутреннего сгорания; дровяных/газовых/угольных печей, портативных бензиновых генераторов, каминов, газовых водонагревателей и т. д." - объясняют в ЦОС.

В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином - кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, и организм начинает испытывать его недостаток.

Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом:

головная боль

тошнота

учащенное дыхание

слабость

усталость

головокружение

спутанность сознания

"Сильный дефицит кислорода, или же гипоксия, может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - говорят медики.

Что нельзя делать, если обнаружили угарный газ в помещении (фото: portal.lviv.ua)

Какие правила безопасности соблюдать:

при использовании газовых приборов открывайте окно на проветривание

не используйте отопительные приборы, если в дымоходе нет тяги

при установке газовой колонки или котла должен быть отдельный дымоход для отвода продуктов горения

если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку, пока топливо полностью не сгорит

не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, так как может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: оно должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя является признаком неполного сгорания газа , поэтому нужно отрегулировать подачу воздуха в горелку

, поэтому нужно отрегулировать подачу воздуха в горелку не используйте газовые приборы не по назначению, например, газовую плиту для обогрева помещения

используйте только исправные газовые приборы

установите прибор для определения концентрации угарного газа

если используете генератор, то устанавливайте его снаружи зданий (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с вентиляцией и возможностью проветривания. Расстояние от генератора до других объектов должно быть не менее 6 метров

В случае обнаружения скопления угарного газа в помещении нужно выключить все приборы и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Затем вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как оказать медицинскую помощь при отравлении угарным газом (фото: Минздрав)