Как вдвое продлить срок службы бытовой техники: четкие правила
Вам приходится часто покупать новую бытовую технику, хотя это дело недешевое? Для каждого типа бытовой электроники существуют отдельные правила, выполнение которых поможет продлить срок службы.
Зачем покупать новую бытовую технику, если можно легко сохранить старую с помощью этих простых советов?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как продлить "жизнь" самых дорогих видов ваших бытовых устройств.
Как продлить срок службы холодильника
Средний срок эксплуатации компактных холодильников может составлять до 9 лет, в то время как обычные холодильники служат в среднем 13 лет. Вот несколько советов, которые помогут вашему холодильнику работать дольше:
- Регулярно очищайте уплотнение вокруг дверей. Крошки и разлитые жидкости могут повлиять на герметичность двери, что важно для сохранения холода внутри.
- Один раз в год пылесосьте катушки конденсатора, находящиеся на задней или нижней части холодильника. Перед этим обязательно отсоедините его от сети и водопровода, если в холодильнике есть дозатор воды или льда.
- При необходимости размораживайте морозильную камеру. Лед не должен накапливаться толщиной более 0,6 см. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия морозильной камеры оставались всегда чистыми.
- Не заполняйте холодильник слишком плотно, чтобы не ограничивать поток воздуха и не повышать износ компрессора.
При необходимости размораживайте морозильную камеру (фото: Freepik.com)
Как продлить срок службы стиральной машины
Обычно стиральные машины служат примерно 10 лет. Следуйте этим советам, чтобы продлить срок службы:
- Заменяйте шланги каждые 4-5 лет. Со временем они могут изнашиваться и трескаться, что может привести к большим проблемам.
- Проверяйте карманы в одежде и удаляйте монеты, ручки, обертки от жевательной резинки или другие мелкие предметы. Это поможет продлить срок службы барабана.
- Размещайте стиральную машину на ровной, устойчивой поверхности во избежание чрезмерной вибрации.
- Убедитесь, что одежда равномерно загружена в барабан.
- Раз в месяц запускайте программу очистки машины с помощью специального средства.
- Не перегружайте стиральную машину, так как это может привести к более быстрому износу двигателя.
Не перегружайте стиральную машину (фото: Freepik.com)
Как продлить срок службы пылесоса
Средняя продолжительность работы пылесоса обычно составляет от 3 до 10 лет. Чтобы ваш пылесос служил дольше, воспользуйтесь следующими советами:
- Очищайте вакуумные фильтры и заменяйте мешок пыли, когда это необходимо.
- Держите моторизованные щетки чистыми, удаляя волосы, ведь это может перегрузить двигатель.
- Не пылесосьте большие или острые предметы, так как они могут повредить компоненты пылесоса.
- Следите за тем, чтобы контейнер или мешок не переполнялись.
Не пылесосьте большие или острые предметы (фото: Freepik.com)
Раньше мы уже писали, что делать, если пылесос не впитывает пыль.
Читайте также, как правильно приготовить кондиционер к холодному времени года.
При написании материала использовались следующие источники: издания Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.