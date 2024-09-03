Пылесос не всасывает пыль: в чем причина и как вернуть мощность

Пылесосы со временем "устают" от своих регулярных обязанностей и работают все хуже и хуже. Тяга всасывания становится слабой и прибор не выполняет свои функции. Что же делать в этом случае?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, в чем здесь дело и как увеличить мощность всасывания пылесоса.

От чего зависит мощность пылесоса

Пылесос - это устройство, работа которого базируется на всасывании воздушного потока. Вместе с потоком воздуха втягиваются пыль и загрязнения с поверхностей.

Несмотря на обилие конструктивных решений, во всех пылесосах одинаковый набор компонентов.

Среди них:

мощный центробежный компрессор, обеспечивающий прокачку воздуха через фильтры пылесоса;

система фильтрации, очищающая воздушный поток от пыли;

съемный пылесборник - контейнер, в котором накапливается собранный мусор.

На корпусе пылесосов часто указывается потребляемая мощность, поскольку большие цифры выглядят впечатляюще - чистой воды маркетинг. Важно понимать, что высокий уровень потребления электроэнергии не всегда означает эффективность всасывания.

Причины снижения всасывающей мощности пылесоса

Почему же пылесос перестал выполнять свои прямые обязанности? Причина точно кроется внутри - рассказываем, в чем именно.

Переполненный мусорный мешок

Если ваш пылесос стал хуже всасывать пыль, сначала проверьте, не переполнен ли мешок для мусора. Многие модели оснащены индикатором уровня заполненности мешка, что значительно упрощает контроль за его состоянием.

Однако бывают случаи, когда индикатор выходит из строя и отображает неверные данные. В традиционных пылесосах с сухим мешком для пыли роль пылесборника выполняют одноразовые бумажные пакеты. После наполнения их следует выбросить и заменить новыми.

Загрязненные фильтры

Во многих моделях установлены фильтры из сетки или пеноматериала. Если их своевременно не чистить, они неизбежно загрязняются. К примеру, циклонный пылесос не имеет мешков для сбора пыли, а оснащен специальным контейнером для мусора.

Такие пылесосы эффективно очищают поверхности благодаря вращающемуся вихрю, но плохо всасывают перо, нити, волосы и другой мелкий мусор, быстро забивающий защитные фильтры.

Изношенные щетки двигателя

Якорь двигателя вращается на высокой скорости, и чтобы уменьшить трение и износ коллектора, используются скользящие контакты (электрощетки), превращающие механическую энергию в электрическую.

Со временем щетка, контактирующая с коллектором, изнашивается и становится меньше по объему и длине. В результате этого пружина слабеет, появляются зазоры. Из-за плохого контакта двигатель не развивает нужные обороты или запускается с задержкой.

Засоренный шланг

Чтобы это проверить, нужно отсоединить шланг и убедиться, что тяга на месте крепления есть. Если она в порядке, значит проблема в шланге.

При уборке внутри могут застрять посторонние предметы: носки, комки бумаги, волосы. Все это ограничивает поток воздуха и может полностью его перекрыть.

Как увеличить мощность пылесоса

Теперь, когда мы знаем все "внутренности" наших верных помощников, рассмотрим, какие меры можно принять, чтобы ваш пылесос работал как новый.

Проверка мешка. Регулярно проверяйте мешок и опорожняйте его или меняйте (если речь идет о бумажных мешках), когда он заполнен на 70-80%. Если у вас дома есть пушистые питомцы, это нужно делать еще чаще.

Обзор насадки. Если пылесборник пуст, а пылесос все еще плохо работает, проверьте насадку. Возможно, в ней накопилось много волос или пучков пыли, мешающих нормальному всасыванию.

Проверка шланга. Проверьте шланг на наличие мусора. Уберите посторонние предметы, если они есть. Существует вероятность, что шланг проколот и воздух проникает через отверстие. В таком случае тяга тоже будет слабее. Если вы найдете дырку, замените шланг.

Проверка фильтров. Необходимо тщательно прочистить все фильтры. Если они засорились, их нужно промыть водой или продуть воздухом. Силиконовый или микрофибровый фильтр из пеноматериала нужно менять не реже раза в полгода. Некоторые фильтры с течением времени изнашиваются и теряют свои свойства. Следите за этим.

Очистка двигателя. Снимите крышку и тщательно очистите пыль и накопившиеся волосы на роторе. Обычно для этого достаточно использовать простой пылесос или щетку. Вы также можете снять двигатель и промыть спиртовым раствором, но это следует делать с осторожностью.

Если ни один из этих методов не помогает, лучше обратиться к специалисту или подумать о приобретении нового пылесоса.