Как обезопасить себя от краж и ограблений во время путешествия

Путешествие с экскурсионным туром или командировка могут быть испорчены незаконными действиями. Проще говоря, вас могут обокрасть или ограбить. Причем это может произойти еще до момента отъезда, например, на пути к вокзалу. Как избежать такой неприятности и сделать свое путешествие безопасным?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как вести себя в путешествии, чтобы оно было безопасным.

Как не стать жертвой кражи на вокзале

Всегда держите самые ценные вещи поближе к телу, во внутренних карманах одежды. Это касается наличных, кошелька, документов, мобильного телефона, билетов и других важных предметов.

Если ценные вещи, как, например, ноутбук, не умещаются в кармане, сумку с такими вещами всегда держите при себе на виду. Никогда не кладите такие вещи на верхнюю багажную тележку - лучше повесьте сумку через плечо и держите ее впереди на животе.

Упакуйте отдельно менее ценные вещи, как купальные костюмы или средства гигиены, ведь хотя их потеря тоже будет неприятной, но все же менее значимой, чем техника или документы.

Важно всегда быть внимательным и знать, где находится помощь в случае непредвиденных ситуаций - прибыть на вокзал или в аэропорт стоит заранее, чтобы осмотреться и определить местонахождение охраны или полиции.

Также стоит обратить внимание, есть ли на месте патрульные, чтобы при необходимости быстро обратиться за помощью.

За своим багажом нужно всегда внимательно следить (фото: Freepik.com)

Как не стать жертвой ограбления на улице

Когда гуляете по городу, все ценные вещи всегда держите при себе, а карманы - всегда застегнутыми. Никогда не несите деньги, телефоны или другие важные вещи на видном месте, особенно в открытых карманах брюк или рюкзака.

Особенно осторожными следует быть с вещами в задних карманах - лучше не использовать их для хранения ценностей, поскольку их легко могут вытащить или они могут выпасть. Этот совет касается не только путешественников, но и обычных пешеходов в родных городах.

Кроме того, следует избегать ношения большой суммы денег или важных документов с собой, лучше оставить их в сейфе в отеле или на карте. В случае посещения многолюдных мест достаточно носить с собой ксерокопию паспорта и страхового полиса, а снимать в банкоматах большие суммы наличных стоит только при крайней необходимости.

Многие современные туристические направления предлагают возможность безналичной оплаты, поэтому лучше не рисковать. Кроме того, перед путешествием узнайте о самых распространенных методах мошенничества в выбранной стране - это знание поможет избежать неприятностей.

Как избежать электронных краж

Не стоит злоупотреблять бесплатным Интернетом в общественных местах. Хотя Wi-Fi в отелях и кафе стал обычным явлением, лучше не использовать его для доступа к важным личным данным, особенно к банковским счетам.

Следует убедиться, что пароли к вашим аккаунтам достаточно сложны, и в идеале воспользоваться мобильным интернетом для большей безопасности. Хотя мобильные данные могут обойтись дороже, однако потери от кражи данных могут быть гораздо серьезнее.

Особенно это касается доступа к банковским приложениям, поэтому лучше потратить немного больше на мобильный интернет во избежание больших потерь в случае, если злоумышленники получат доступ к вашим финансам. Также обязательно проверьте безопасность соединения перед вводом любой конфиденциальной информации.

Все карманы и рюкзаки должны быть застегнуты (фото: Freepik.com)

Как обезопасить себя в отеле

Большинство гостиниц не несут ответственности за сохранность ценных вещей своих гостей. Если у вас есть особо ценные предметы, следует воспользоваться сейфом в номере или сохранением на рецепции.

Важно также заранее ознакомиться с тарифами и условиями отеля во избежание непредвиденных расходов на услуги. К примеру, некоторые недорогие отели в Турции или Египте могут потребовать завышенные суммы за потерю ключей или другие дополнительные услуги.

Также не стоит стесняться просить помощи у персонала гостиницы, если возникают подозрительные ситуации.