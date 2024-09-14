Самое сказочное сооружение Центральной Украины: костёл Святой Клары в Городковке

Костел святой Клары расположен в селе Городковка Житомирской области, на берегу живописного пруда, и известен своей сказочной архитектурой. Этот храм, построенный в неоготическом стиле, отличается среди других зданий Центральной Украины своим уникальным видом, что привлекает туристов. Какое происхождение имеет этот "сказочный замок"?

Строительство и архитектура

В начале 20 века инициатором строительства храма был польский писатель Евстафий Ивановский, посвятивший костел святой Кларе, покровительнице его матери. Хотя сам писатель не дожил до завершения строительства, проект был продолжен родственниками, и в 1913 году костел открыли.

За строительство отвечали польские мастера под руководством архитектора Яблонского. Его проект сочетает элементы романского и готического стилей, благодаря чему костел имеет вид средневекового замка, что придает ему особый шарм.

Здание из камня и кирпича, покрытое красной черепицей, привезенной из Польши, имеет изысканные витражи, а интерьер украшает огромная хрустальная люстра. Также у костела был собственный орган.

Костел с другого ракурса (фото: Википедия)

Костел в ХХ веке

Первым настоятелем костела стал Станислав Гурский, однако в 1935 году храм был закрыт, и он начал использоваться как сельский клуб.

Во время Второй мировой войны костел возобновил свою религиозную деятельность, но после ее завершения его снова закрыли и превратили в склад.

Только в 1989 году святыню вернули римско-католической общине, после чего провели реставрацию, возобновив богослужение. Сейчас костел принадлежит ордену Босых Кармелитов.

В архитектуре гармонично сочетаются разные стили (фото: Википедия)

Современное состояние

Сегодня костел святой Клары сохранился в отличном состоянии и стал важным архитектурным памятником Житомирщины. Его живописное расположение на берегу пруда и непревзойденный вид привлекают многочисленных туристов.

Посетителей поражает как внешняя архитектура здания, так и ее внутренняя отделка, в частности, цветные витражи и акустика помещения, что усиливает звучание органа.

Костел святой Клары в Городковке является одним из самых привлекательных архитектурных памятников Житомирской области, поражающим не только своей историей, но и невероятной красотой и гармоничным сочетанием архитектурных стилей.

Сочетание романского и готического стилей, изящные цветные витражи и массивная хрустальная люстра внутри создают атмосферу настоящего духовного пространства, где каждый посетитель чувствует покой и вдохновение.

Внутри костела (фото: 100travels.com.ua)