Неповторимый Букский каньон: "маленькая Швейцария" и украинский "фьорд"

Букский каньон входит в число "7 чудес Украины" - и целиком этого заслуживает. Это неповторимое по красоте место, поражающее разнообразием пейзажей. Оно будет интересно и скалолазам, и каякерам, и фотографам, и просто ценителям прекрасной природы. Какие неповторимые виды и интересные впечатления может подарить этот каньон?

РБК-Украина (проект Styler) показывает, как выглядит Букский каньон и рассказывает, почему вам стоит его посетить осенью.

Местонахождение и природные особенности

Букский каньон – уникальный природный объект, расположенный возле поселка городского типа Буки Маньковского района Черкасской области, на реке Горный Тикич. Это место считается одним из самых живописных уголков Украины.

Каньон образован в протерозойских гранитах, возраст которых оценивается в 2 миллиарда лет, что делает его природной достопримечательностью. Общая протяженность каньона составляет около 2,5 км, а глубина достигает 20 метров.

Особенно поражают вертикальные скалы серого гранита, высота которых доходит до 20 метров, создавая удивительные виды.

Букский каньон осенью особенно красив (фото: capricorn.com.ua)

Растительный и животный мир

Кроме геологических чудес, Букский каньон поражает богатым биоразнообразием. Скалы каньона покрыты разными видами растений, среди которых выделяются дикие тюльпаны и дикий чеснок. Долина реки хранит участки с луговой и степной растительностью, что придает этому месту дополнительную ценность.

Здесь можно встретить редкие виды флоры, что делает каньон важным объектом для научных исследований и рекреации. Фауна также представлена разными видами земноводных, что придает место еще большей уникальности.

Осенью каньон одевается в желтые и красные краски и приобретает особую сезонную красоту.

Букский каньон меняет высоту берегов в разных местах (фото: Википедия)

Что интересного можно увидеть в Букском каньоне

Водопад Вир - это одна из самых выдающихся природных достопримечательностей Букского каньона, поражающая своей силой и красотой. Он расположен перед входом в каньон, где река Горный Тикич резко обрывается вниз, образуя шумный поток воды, с гулом спадающий с гранитной скалы.

Водопад обладает особым магнетизмом: его звук можно услышать издалека, а красота привлекает тысячи туристов, фотографов и любителей природы.

Историческая водяная мельница. Недалеко от водопада Вир расположена еще одна важная достопримечательность Букского каньона - развалины старинной водяной мельницы, сохранившиеся с XIX века.

Мельница была построена на реке для того, чтобы использовать силу воды для превращения зерна в муку. Хотя мельница уже не функционирует, от нее остались фрагменты, которые можно увидеть и сегодня.

Первая в Украине гидроэлектростанция. Кроме природных чудес и старинной мельницы, у Букского каньона есть еще одна интересная достопримечательность - первая в Украине гидроэлектростанция.

Ее построили в начале XX века для обеспечения электроэнергией местных жителей и окрестных сел. Эта гидроэлектростанция использовала энергию водопада Вир для генерации электричества, что являлось важным техническим достижением того времени.

Водопад Вир не очень высокий, но бурный (фото: Википедия)

Место для активного отдыха

Букский каньон - популярное место среди альпинистов и туристов. Благодаря своим скалистым склонам, это идеальное место для тренировок в скалолазании. Альпинисты из разных уголков Украины приезжают сюда, чтобы испытать свои силы на вертикальных гранитных стенах.

Кроме того, каньон привлекает любителей природы, которые наслаждаются живописными видами, чистым воздухом и тишиной.

Буцкий каньон нередко называют маленькой Швейцарией за его неповторимую красоту. Он является важной частью культурного и природного наследия Украины.

В 1972 году каньон получил статус памятника природы местного значения, и с тех пор его активно охраняют.

Скалолазы на скалах каньона (фото: Википедия)