Бомбезный мандариновый пирог из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике

Пирог с мандаринами – звучит немного экзотически, но на самом деле приготовить его можно очень просто и вам не понадобятся сложные дорогостоящие компоненты.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие на диаметр формы 20 см: Яйца – 3 шт.

Сахар – 90 г

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло – 80 г

Мука – 120 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Мандарины – 5-6 шт. Пошаговое приготовление Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут. Добавить растопленное сливочное масло. Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто. Разрезать пополам мандарины, удалить косточки при необходимости. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стены сливочным маслом, посыпать мукой. Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто. Выпекать 35-45 минут при 180 градусах.