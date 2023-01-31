Бомбезный мандариновый пирог из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике
Пирог с мандаринами – звучит немного экзотически, но на самом деле приготовить его можно очень просто и вам не понадобятся сложные дорогостоящие компоненты.
Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Составляющие на диаметр формы 20 см:
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 90 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сливочное масло – 80 г
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Мандарины – 5-6 шт.
Пошаговое приготовление
Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут. Добавить растопленное сливочное масло.
Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто. Разрезать пополам мандарины, удалить косточки при необходимости.
Выстелить дно формы пергаментом, смазать стены сливочным маслом, посыпать мукой.
Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.
Выпекать 35-45 минут при 180 градусах.
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