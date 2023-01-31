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Бомбезный мандариновый пирог из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике

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Вторник 31 января 2023 08:30
Бомбезный мандариновый пирог из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике Пирог с мандаринами (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Пирог с мандаринами – звучит немного экзотически, но на самом деле приготовить его можно очень просто и вам не понадобятся сложные дорогостоящие компоненты.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие на диаметр формы 20 см:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 90 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Мандарины – 5-6 шт.

Пошаговое приготовление

Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут. Добавить растопленное сливочное масло.

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто. Разрезать пополам мандарины, удалить косточки при необходимости.

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стены сливочным маслом, посыпать мукой.

Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.

Выпекать 35-45 минут при 180 градусах.

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