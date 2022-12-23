Стыдно праздновать. Психологи ответили, стоит ли отмечать Новый год 2023

Из-за войны многие украинцы испытывают стыд при желании отмечать Новый год и Рождество. Ведь как можно украшать елку и готовиться к праздникам, когда оккупанты регулярно наносят ракетные удары по Украине, разрушая наши города и уничтожая инфраструктуру.

О том, нормально ли чувствовать стыд при желании отмечать праздники во время войны, объяснил психолог Роман Кузнецов на своей странице в Instagram .

Должно ли быть стыдно украинцам праздновать Новый год

Психолог провел опрос среди своих подписчиков в соцсети и 68% респондентов ответили, что стыдятся за того, что хотят отмечать праздники.

"То, что вам стыдно - это хорошо, потому что вам не все равно. Но чувство вины не делает добра для ВСУ. Не делает добра и для ваших близких. Чувство вины - заразная штука. Да, вокруг ужас и боль. Но есть ли это поводом приумножать его? Является ли это поводом отложить свою собственную жизнь до победы? Поможет ли ваша печаль с 31 декабря на 1 января ту победу приблизить?", - пишет Кузнецов.

Психолог советует провести Новогоднюю ночь в кругу самих близких. Это поможет стать счастливее и ближе к ценностям. Человек зарядится энергией на новые свершения и просто отдохнет.

"Чем скучать, разве не эффективнее будет провести вечер вместе с близкими, поблагодарить себя и Вселенную, что близкие живы. Что вы вместе, что и это тоже вы сможете преодолеть, проникнуться радостью от общения, дарения подарков, красоты и уюта вокруг. Если вы позволите себе расслабиться и загадать желание, оно обязательно сбудется", - объясняет психолог.

Также советует украсить елку, чтобы создать новогоднее настроение.

"Украсьте ее хоть символически. Можно сделать гирлянды из печенья - это тоже будет творческая и уютная деятельность. Достаньте свечи. Знаю, что сейчас их у каждого полно. Зажгите аромалампу с апельсиновым маслом и сосной. Создайте атмосферу праздника, потому что именно ради этого мы и не сдались за 3 дня - ради проживания своей жизни", - объясняет психолог.

Кузнецов отмечает, что нужно ценить возможность провести праздники в кругу самых родных.

"Военные женятся и празднуют свадьбы в окопах. Потому что жизнь коротка. Иногда слишком. Не стоит ее дарить оккупантам за так - за нашу жизнь кто-то отдает свое. Так что не жить их теперь просто непростительно. Если предыдущие аргументы не помогли, то празднуйте не Новый год, а 100 тысяч уничтоженных оккупантов, - предлагает Кузнецов.