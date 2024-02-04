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Как изменились главные актеры культового сериала "Сумерки" (фото)

Воскресенье 04 февраля 2024 22:47
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Как изменились главные актеры культового сериала "Сумерки" (фото) Как изменились актеры сериала Сумерки (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Сериал "Сумерки" одно время стал очень популярным, поскольку это была одна из первых историй о вампирах и любви.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят главные актеры "Сумерки".

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Кристен Стюарт

После исполнения роли Беллы Свон, артистка приобрела безумную популярность. Однако до съемок в этом вампирском фэнтези Стюарт уже была известнейшей актрисой и сыграла в 10 картинах.

Кристен известна не только успехами в кино, но и скандальными подробностями личной жизни. В 2016 году она официально объявила о том, что принадлежит к бисексуалам. Сейчас актриса продолжает свою карьеру.

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Кристен Стюарт (фото: Кинориум)

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Кристен Стюарт (фото: instagram.com/kristenstewartsu)

Роберт Паттинсон

Роль Эдварда Каллена сыграл Роберт Паттинсон, после чего решил с головой нырнуть в работу и имел несколько успешных работ, но получил огромное количество отзывов за игру в фильме Кристофера Нолана "Аргумент".

Его творческий путь продолжается, однако у Роберта не менее интересная личная жизнь, поскольку вскоре он и его любимая Сьюки Уотерхаус станут родителями.

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Роберт Паттинсон (фото: Кинориум)

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/official_robertpattinson)

Тейлор Лотнер

Тейлор получил одну из ключевых ролей в "Сумерках" и сыграл Джейкоба Блэка. Он не сразу получил безумное признание в мире кино, однако стал очень известен среди зрителей.

Когда-то он встречался со своей коллегой из фильма "День Святого Валентина" Тейлор Свифт, а в 2022 году женился на Тейлоре Доуме. Стоит сказать, что Лотнер выглядит и сейчас невероятным.

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Тейлор Лотнер (фото: Кинориум)

Как изменились главные актеры культового сериала &quot;Сумерки&quot; (фото)

Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

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