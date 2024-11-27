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Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда "Терминатора" (фото)

Среда 27 ноября 2024 08:15
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Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда "Терминатора" (фото) Линда Хэмилтон (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Время неустанно движется вперед, но некоторые звезды остаются иконами для нескольких поколений. Линда Хэмилтон, которая стала символом силы и смелости благодаря роли Сары Коннор в "Терминаторе", до сих пор очаровывает своих поклонников.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как сейчас выглядит легендарная актриса, чья харизма не исчезает с годами.

Сара Коннор стала одним из самых ярких женских персонажей в кино, настоящей супергероиней. Она бесстрашно противостоит киборгам-убийцам, одолевает врагов и демонстрирует лидерские качества.

Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда &quot;Терминатора&quot; (фото)

Линда Хэмилтон (фото: Кинориум)

Линда Хэмилтон воплотила этот образ в нескольких частях культовой франшизы, а последний раз вернулась к роли в 2019 году в фильме "Терминатор: Фатум".

Тогда же актриса призналась, что готова окончательно попрощаться с героиней, которая стала определяющей для ее актерской карьеры.

Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда &quot;Терминатора&quot; (фото)

Линда Хэмилтон (фото: Кинориум)

68-летняя актриса до сих пор снимается в кино и иногда появляется на публике. Заметно, что Линда изменилась с годами - неудивительно, ведь с премьеры первого "Терминатора" прошло около 40 лет!

Хотя большинство знает ее как Сару Коннор, знаменитость также снималась во многих популярных лентах 80-х. Например, в фильмах "Восход Черной луны" и "Кинг-Конг жив". Как видите, ей часто выпадали роли в фантастических боевиках.

Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда &quot;Терминатора&quot; (фото)Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда &quot;Терминатора&quot; (фото)

Линда Хэмилтон (фото: Кинориум)

Интересные факты о Линде Хэмилтон

  • У актрисы была сестра-близняшка Лесли, которая, к сожалению, умерла в 2020 году. Она дублировала Линду во время съемок "Терминатора 2".
    Линда состояла в браке с режиссером "Терминатор" Джеймсом Кэмероном, и у них родилась дочь Жозефина.
    Знаменитость признавалась, что во время первого брака с Брюсом Эбботом у нее развилось биполярное расстройство.

Морщины, но улыбка та же: как выглядит сейчас звезда &quot;Терминатора&quot; (фото)

Линда Хэмилтон (фото: Кинориум)

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