Где родился Сырский

Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Киржачского района Владимирской области, в России. Впрочем, много лет он там не провел. Уже в 1980 году его семья переехала в Украину. Среднюю школу Сырский окончил в Харькове.

Сейчас в РосСМИ появляется информация, что главнокомандующий ВСУ якобы родился и в другом селе - тоже Новинки, но другого района той же области. Впрочем, подтверждения эти заявления не получили.

Село Новинка Киржачского района в РФ (скриншот)

Еще одно село Новинка, но в другом районе (скриншот)

Как выглядит село Новинки, в котором родился Сырский

Предлагаем посмотреть на деревню, где, по данным Википедии, родился главнокомандующий ВСУ.

Некоторые дома там уже отстроили "по-современному". Впрочем, легко заметить, в каком состоянии остаются другие строения.

Во дворах стоят колодцы, что свидетельствует об отсутствии водоснабжения и канализаций.

Село Новинка (скриншоты)

Особого внимания заслуживает "часовня", которую почему-то регулярно фотографируют россияне. Около нее даже не всегда косят траву и убирают мусор.

Российская "часовня" (скриншоты)

В росСМИ о селе пишут нередко. Но если упоминания о нем все же появляются, то это чаще всего информация об авариях.

Однако несколько лет назад россияне торжественно провели в районе, в котором расположены Новинки, конкурс на "самую красивую деревню".

Что пишут в росСМИ о Новинках и районе (скриншоты)

Что важно помнить

В последние дни РФ активно обсуждает то, что Сырский родился именно там. Но важно помнить, для чего страна-агрессор проводит эту ИПСО.

Кремль хочет дискредитировать главнокомандующего ВСУ, но почему-то забывает не только о том, что Сырский жил там только в детстве, но и умалчивает о таких фактах: