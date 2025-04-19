Выбрал семью и стал фермером. Как сейчас живет детектив-красавчик из сериала "Комиссар Рекс"

В 1994 году на экраны вышел сериал "Комиссар Рекс", который сразу завоевал популярность среди зрителей. Главные персонажи - умная немецкая овчарка по имени Рекс и полицейский Рихард Мозер, роль которого исполнял актер Тобиас Моретти, стали культовыми и получили международное признание.

Как сейчас живет и чем занимается актер - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Тобиас Моретти начал карьеру в кино в 1986 году, снявшись в фильме "Вильгельм Буш", где сразу привлек внимание критиков и зрителей. Впоследствии он появился в нескольких лентах, в частности в детективе "Проклятие".

Но настоящий прорыв произошел после роли инспектора полиции в сериале "Комиссар Рекс", который стартовал в 1994 году. Проект продержался на экранах 21 год, за это время сменилось шесть собак и восемь актеров-партнеров Рекса. Но именно образ Рихарда Мозера в исполнении Моретти стал самым любимым среди зрителей.

Работа с животными стала для актера ценным, но непростым опытом. В конце концов он решил покинуть сериал после второго сезона. Кадр из сериала "Комиссар Рекс"

Причин было несколько: аллергия на шерсть, изнурительный график, отсутствие времени на спорт, музыку и собственную мечту.

Поговаривали, что ему не нравилось, что главное внимание публики привлекал пес. Тем не менее Тобиас остался в проекте, пока ему не нашли замену. В четвертом сезоне его героя эффектно вывели из сюжета - Рихард Мозер погиб во время схватки с маньяком, что стало эмоциональным ударом для фанатов.

Как сложилась жизнь Моретти после "Комиссара Рекса"

В 1997 году Моретти женился на Юлии Вильгейм, получил образование агронома и воплотил давнюю мечту - стал фермером.

Семья переехала в имение возле Инсбрука, где основала экологическую ферму с овощами, скотом и натуральными удобрениями. Тобиас Моретти (фото: Википедия)

Их продукция пользуется популярностью. У супругов родилось трое детей: дочери Антония и Роза Чечилия, и сын Ленц-Валентин.

Несмотря на новую жизнь, Моретти не оставил кино. Он продолжает сниматься в фильмах, играет в театре, а также попробовал себя как режиссер, поставив оперу "Дон Жуан". Кадры из сериала "Плохие банки"

В 65 лет он остается востребованным, хотя режиссеры уже знают: если дома что-то случится - например, корова отелится - актер уедет, не колеблясь. Кадр из фильма "Ад"

Его любовь к спорту также не угасла - семья любит горнолыжные курорты, а сам Тобиас участвует в гонках и соревнованиях.