Как собаки манипулируют хозяевами: 9 способов, которые всегда срабатывают!

Душевный взгляд обреченности

Собаки в совершенстве владеют искусством взгляда. О, вы точно это видели - большие, умоляющие глаза, как, кажется, пронизывающие вашу душу. Независимо от того, смотрят ли они молча, как вы едите, или с тоской на поводок, или смотрят на вас самым грустным в мире взглядом с другого конца комнаты - они знают, что вы не удержитесь.

И они будут держать этот взгляд достаточно долго, чтобы вам было некомфортно, а потом еще и усиливают его, чтобы вы капитулировали. Неужели вы не дадите ни кусочка того, что ели? Неужели вы не выйдете на прогулку с любимой собачкой? (Хоть бы и не собирались еще полчаса назад).

Драматический вздох

У собак нет терпения, когда они чего-то хотят. Если взгляда недостаточно, они добавляют к нему драматический вздох. И это не просто вздох - это глубокий, уставший от мира выдох, который говорит: "я не могу поверить, что мне приходится иметь дело с таким равнодушием".

Возможно, они хотят прогулки, а может внимания, или им просто неудобно. В любом случае, эти вздохи созданы для того, чтобы вы чувствовали себя достаточно виноватыми, чтобы бросить все, что вы делали, и позаботиться о потребностях своего любимца. Собаки владеют искусством взгляда (фото: freepik.com)

Лапа убеждения

Когда ничего не получается, на сцену выходит лапа. Нежное постукивание по вашей ноге, медленное толкание или "хап", когда вы игнорируете. Лапа - это способ собаки сказать: "человек, я достаточно долго терпел". Все, теперь пришло время почесывания живота, перекуса или прогулки.

Фальшивая чрезвычайная ситуация

Собаки обладают удивительной способностью делать вид, что им нужно на улицу прямо сейчас, еще и так, чтобы вы четко понимали, что они не просто хотят на свежий воздух или поиграть. Они будут ходить возле двери, скулить, бросать на вас настойчивый взгляд и даже могут принести поводок.

Но как только вы откроете дверь и выйдете на улицу, они будут просто стоять, нюхать ветерок и философски смотреть на травку, размышляя о жизни. И когда вы скажете, что это был блеф, они будут еще и радостно подпрыгивать, довольные тем, что получили именно то, чего хотели.

"Я умираю с голоду" (даже если 10 минут назад поели)

Собаки заставят вас поверить, что их не кормили неделями, даже если они истоптали целую миску еды две минуты назад. Они пойдут за вами на кухню, будут печально заглядывать в миску, могут даже иногда толкнуть ее для драматического эффекта.

Если это не сработает, они будут смотреть на вашу еду так, будто никогда в жизни не видели ничего подобного. И все, вы расчувствуетесь и дадите им хоть что-то, подкрепляя их выступление, достойное Оскара.

Упражнение внезапной слабости

Если собака хочет, чтобы ее носили, обнимали или наоборот, они чего-то не хотят делать - они знают как показать невероятное истощение. Они внезапно начинают ходить медленнее, глубоко вздыхать или резко упадут на пол, будто ноги их уже просто не держат. Но посмотрите, как быстро они выздоровеют, если услышат слово "вкусняшка" или "прогулка". Собаки четко знают, как привлечь внимание хозяина (фото: freepik.com)

Я буду мешать

У собак есть забавный способ гарантировать, что человек прекратит их игнорировать. Вы работаете за ноутбуком? Они сядут рядом, на него сверху. Положат вам лапы на клавиатуру. Пытаетесь почитать? Все, голова собаки закрывает страницы. Смотрите телевизор? У собаки вдруг возникает острая потребность залезть к вам на колени.

Они точно знают, как привлечь ваше внимание, вмешиваясь во все, что вы делаете и делая себя центром вашей вселенной.

Избирательный слух

Собаки обладают невероятным слухом, пока вы не позовете их делать то, что они не хотят. Скажите слова "купание" или "ветеринар", и все - ваша собака глухая, а иногда еще и невидимая.

Но слово "вкусняшка" она услышит, даже если вы это сказали шепотом и через три комнаты. И мгновенно появятся. И это не случайность, это стратегия. Они точно знают, какие слова стоит игнорировать, а на какие отвечать. Потому что они не только слушают, но и просчитывают.

Чувство вины

Мало что в жизни заставляет вас чувствовать себя хуже, чем выражение лица вашей собаки, когда вы уходите из дома. Грустные глаза, медленное виляние хвостом, легкое скуление - все это создано, чтобы заставить вас пересмотреть свои планы.

Некоторые собаки идут на дополнительные меры - они ложатся у двери, будто хотят вас остановить или грустно идут на свое место, где смотрят на вас глазами, полными слез. И это каждый раз работает! Вы уходите из дома, чувствуя себя ужасно, обещая дополнительные вкусности и стараетесь вернуться домой хоть немного раньше.

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