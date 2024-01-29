Как вкусно засолить сало: простой рецепт, проверенный годами

Такое сало солится за трое суток. Сам процесс не занимает много времени, ведь на приготовление рассола вы потратите всего 10-20 минут.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 килограмм свиной подбрюшины

5 зубчиков чеснока

6 лавровых листочков

черный молотый перец - по вкусу

1 литр воды

150 граммов соли

12 горошинок душистого перца.

Начнем солить сало. Нарежьте свинину большими кусками, каждый натрите молотым перцем. Выберите глубокую кастрюлю или другой сосуд с крышкой. Выкладывайте туда сало, а между кусочками кладите чеснок и лавровый лист.

Приготовьте рассол. Вскипятите воду с солью и перцем горошком. Затем залейте ею сало. Важно, чтобы вода покрыла все куски. Накройте крышкой. Когда все остынет, переставьте посуду с салом в холодильник, где она должна простоять 3 дня.

После этого вы можете слить воду и разложить сало порциями, каждую из которых заверните в пищевую пленку.

Сало в рассоле (скриншот)

Как выбрать вкусное сало, которое не навредит здоровью

Конечно, все привыкли покупать сало на базарах и у мясниках. Впрочем, существуют определенные правила, которые уберегут вас от некачественного продукта: