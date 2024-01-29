Как вкусно засолить сало: простой рецепт, проверенный годами

Соленое сало – популярная закуска, которая прекрасно смакует с горячим борщом и всегда находит свое место на столе. Впрочем, многие покупают уже засоленное сало, хотя это можно сделать и дома. Этот рецепт, проверенный годами, поможет вам приготовить вкуснейшую закуску.
Как быстро засолить сало, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: видео с TikTok кулинарной блоггерши с ником "plakalla", сайт шеф-повара Евгения Клопотенко.
Такое сало солится за трое суток. Сам процесс не занимает много времени, ведь на приготовление рассола вы потратите всего 10-20 минут.
Начнем солить сало. Нарежьте свинину большими кусками, каждый натрите молотым перцем. Выберите глубокую кастрюлю или другой сосуд с крышкой. Выкладывайте туда сало, а между кусочками кладите чеснок и лавровый лист.
Приготовьте рассол. Вскипятите воду с солью и перцем горошком. Затем залейте ею сало. Важно, чтобы вода покрыла все куски. Накройте крышкой. Когда все остынет, переставьте посуду с салом в холодильник, где она должна простоять 3 дня.
После этого вы можете слить воду и разложить сало порциями, каждую из которых заверните в пищевую пленку.
Конечно, все привыкли покупать сало на базарах и у мясниках. Впрочем, существуют определенные правила, которые уберегут вас от некачественного продукта:
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